MLB》罕見！洋基開除打教 「現金男」任內首次季中做教練團異動

洋基總管凱許曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天以4比7敗給小熊，條紋軍賽後就開除打擊教練勞森（Dillon Lawson），這是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）任內第一次在季中做教練團異動。

洋基團隊打擊率為2成31，排全大聯盟第28名，只比老虎隊和運動家好。洋基隊長自6月3日因「法官」賈吉（Aaron Judge）右大腳趾受傷後，條紋軍打線在接下來的31場比賽，其平均打擊率僅2成18是全大聯盟最差，這段期間洋基只拿到14勝17敗。目前洋基隊以49勝42敗暫居美聯東區第四。

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「過去有充分的紀錄表明，我在球季中對於更動教練團一直持保留態度，我非常相信成功和失敗是集體努力的結果。然而，我最終覺得需要做出改變。」總管凱許曼表示。

洋基隊目前還沒有宣布下一任的打擊教練，凱許曼說，「我認為這是一個很好的機會，讓一些人來到這裡。」

現年38歲的勞森是在2019年加入洋基隊，2022年成為大聯盟洋基隊打教。凱許曼表示，「我要感謝Dillon所有的努力，他有著聰明的棒球頭腦，這將繼續帶領他長久且有成果的棒球生涯。」

洋基打擊教練勞森被開除。（資料照，美聯社）

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