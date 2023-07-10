加拿大公開賽》頂尖對決擊敗依瑟儂！ 世界球后山口茜勇奪本季第4冠

山口茜（左）擊敗依瑟儂奪冠。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列加拿大公開賽今日落幕，日本世界球后山口茜在女單決賽以21：19、21：16擊敗泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），勇奪本季第4冠。

這場女單決賽上演頂尖對決，由世界球后山口茜對上世界排名第8的依瑟儂，過往雙方24度交手，山口茜握有13勝11敗對戰優勢，不過近2次碰頭都由依瑟儂經過3局大戰獲勝。

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今日首局，依瑟儂開賽狀態較佳，前半段保持領先，但山口茜在7：10落後下奮起，拉出6：0攻勢逆轉戰局，下半局戰況膠著，雙方互有領先，山口茜在19：16領先時，依瑟儂展現韌性連追3分扳平戰局，不過關鍵時刻山口茜技高一籌，連下2分搶下首局。

次局前半段戰況更激烈，雙方你來我往呈現拉鋸戰，接著依瑟儂先以11：9進入技術暫停，下半局繼續擴大分差，一度取得15：11領先，但山口茜拒絕延長戰線，發揮球后本領連掃8分，超狂一波流讓依瑟毫無招架之力，最後山口茜沒有手軟，耗費41分鐘直落二贏下比賽。

山口茜終結對戰依瑟儂的2連敗，成功在加拿大公開賽奪冠，這是她生涯首度在加拿大公開賽封后，也收下本季BWF世界巡迴賽第4冠。

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