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MLB》追平鈴木一朗傳說！吉田正尚鬼神表現 締日本選手最狂紀錄

2023/07/10 09:46

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍強打吉田正尚狀況絕好調，連續7場比賽至少擊出2支安打，手感超火燙，日媒指出，他追平了鈴木一朗的壯舉，並列日籍球員之最。

吉田正尚在今日與運動家之戰，單場4打數敲2安，包括8局下半轟出致勝陽春砲，成為贏球功臣，賽後打擊率高達3成16。

吉田正尚。（美聯社）

吉田正尚連續7場比賽雙安起跳，手感燙到不行，日媒《Sponichi Annex》表示，吉田正尚追平鈴木一朗，並列大聯盟史上日籍球員最長連續場次雙安起跳紀錄，鈴木一朗過往5度辦到這項壯舉，他生涯最後一次在大聯盟連7戰至少擊出2支安打，是於2010年美國時間5月8日至15日所締造。

此外，吉田正尚今天敲出本季第10轟，成為史上第9位在大聯盟新人年，就能夠擊出雙位數全壘打的日籍選手，加入新庄剛志、松井秀喜、井口資仁、城島健司、福留孝介、青木宣親、大谷翔平、鈴木誠也的行列。

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