MLB》去年U18的「台灣殺手」被巨人挑走 連兩年都選二刀流選手

埃德里奇。（資料照，取自WBSC官網）

〔體育中心／綜合報導〕去年在U18世界盃大放異彩的美國隊好手埃德里奇（Bryce Eldridge），今天在選秀會被舊金山巨人隊以首輪第16指名選中，這是巨人隊自去年挑走克勞佛（Reggie Crawford）後，連續兩年都選進「投打二刀流」的球員。

來自美國維吉尼亞州維也納的詹姆斯麥迪遜高中（James Madison High School），埃德里奇上季共投39.2局賞66次三振、防禦率僅1.06；而在打擊區上，埃德里奇交出4成22打擊率、8轟、上壘率高達6成49，整體攻擊指數（OPS）高達1.716。

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埃德里奇成為2022-23年開特力維吉尼亞州年度最佳球員，也是詹姆斯麥迪遜高中第一位獲得該獎項的選手。埃德里奇的球速可達到約95英哩至96英哩，比較出色的球種是速球和滑球。

埃德里奇在去年U18世界盃，出賽8場交出3轟、13打點，打擊率3成16的成績，其中有2轟是對台灣隊，他在冠軍戰從台灣投手黃保羅手中，擊出三分砲，幫助美國隊以5比1奪冠。埃德里奇在該屆賽事登板投球，後援3局賞5次三振，沒有失分，最後獲得大會最有價值球員（MVP）。

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