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韓職》勝騎士的「假牽制」在韓職也引熱議 球評：第一次看到

2023/07/10 09:39

勝騎士動作引發對手抗議。（圖片取自起亞虎IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕前統一獅洋投勝騎士在今年中職初登板時，就因為特殊的「假牽制」動作引起熱烈討論，結果他昨天在韓職首次亮相也用同樣動作「嚇」到壘上跑者，連目前擔任球評的退役球星朴裁弘都說：「我也是第一次看到這種假牽制動作。」

勝騎士在4月30日對富邦悍將初登板時，就繳出7局無失分且未送出四死球的優質內容，順利拿下來台首勝，而當時他除了投球內容備受肯定，在壘上有人時突如其來轉向一壘跑者的假牽制動作，也成為另類話題。如今他轉戰韓職起亞虎，昨首秀就以6.1局飆10K失1分奪勝，和中職一樣有了好的開始，且「假牽制」也同樣引爆話題。

在17年生涯累計300轟、267盜的朴裁弘，昔日是韓職史上首位達成「200轟、200盜」打者，昨在擔任起亞虎和KT巫師之戰的講評工作時，也被勝騎士的假牽制動作嚇了一跳，他還表示自己從未見過。勝騎士之前就對台灣媒體解釋過這個動作的由來，是他模仿自過去的隊友，從去年球季就開始使用，且收到很好的效果。

韓媒「My Daily」今在報導中也提到，勝騎士因為這樣的假牽制動作，在中職效力獅隊期間未被跑者盜過一次壘，且他在專注壘上跑者的同時，也沒有失去和打者對決的集中力。勝騎士的牽制「假動作」昨也引起KT巫師教頭李強喆抗議，但裁判並未受理。

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