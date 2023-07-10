MLB》吉田正尚把大壞球扛出「綠色怪物」紅襪教頭打季中成績給高分

吉田正尚。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍強打吉田正尚今天擊出超前陽春砲，連7場比賽至少單場2安，幫助紅襪以4比3擊敗運動家。對於吉田正尚在前半季的表現，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）給這位日本好手的半季成績打出「A」的好評，「他是A，給出更低分的人，我不知道他們在看什麼。」

吉田正尚今天在第8局面對運動家投手瓦迪查克（Ken Waldichuk），在2好1壞時逮中一顆偏高的95.1英哩速球，擊出左外野陽春砲，幫助紅襪超前比數，這是吉田正尚本季第2支全壘打球飛越「綠色怪物」。瓦迪查克這顆速球位置不但是好球帶上方的大壞球，根據紅襪隊官網指出，這球的位置離地面有約3.86英尺（約1.17公尺），這是紅襪隊本季擊出「最高位置」的全壘打。

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吉田正尚。（法新社）

談到關鍵的超前轟，吉田正尚表示，「我覺得像那球我可以打得到，所以這就是為何我揮棒，然後這結果是非常好的。」

吉田正尚此戰4打數2安，包含一發致勝陽春砲，本季第10轟、第44分打點出爐，賽後打擊率為3成16，整體攻擊指數（OPS）為0.874。根據《ESPN Stats & Info》指出，吉田正尚成為自1942年的佩斯基（Johnny Pesky）後，第一位紅襪新人交出連續7場至少雙安表現。

紅襪季前以5年9000萬美元網羅吉田正尚，當時讓外界充滿疑問。柯拉稱讚吉田正尚是名好球員，「我知道很多人對他仍然有疑問，但他所做的就是好打者該做的事情，把球打進場、打得強勁，他選到保送、不吞三振。他面對左、右投都能把球打到任何地方，我很高興我們抓住了這個機會。」

Masataka Yoshida does not fear the Monster.



MASATAKA YOSHIDA IS THE MONSTER! pic.twitter.com/IKQhpQemXa — Red Sox （@RedSox） July 9, 2023

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