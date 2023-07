MLB》吉田正尚把大壞球扛出「綠色怪物」紅襪教頭打季中成績給高分

吉田正尚。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪日籍強打吉田正尚今天擊出超前陽春砲,連7場比賽至少單場2安,幫助紅襪以4比3擊敗運動家。對於吉田正尚在前半季的表現,紅襪隊總教練柯拉(Alex Cora)給這位日本好手的半季成績打出「A」的好評,「他是A,給出更低分的人,我不知道他們在看什麼。」

吉田正尚今天在第8局面對運動家投手瓦迪查克(Ken Waldichuk),在2好1壞時逮中一顆偏高的95.1英哩速球,擊出左外野陽春砲,幫助紅襪超前比數,這是吉田正尚本季第2支全壘打球飛越「綠色怪物」。瓦迪查克這顆速球位置不但是好球帶上方的大壞球,根據紅襪隊官網指出,這球的位置離地面有約3.86英尺(約1.17公尺),這是紅襪隊本季擊出「最高位置」的全壘打。

談到關鍵的超前轟,吉田正尚表示,「我覺得像那球我可以打得到,所以這就是為何我揮棒,然後這結果是非常好的。」

吉田正尚此戰4打數2安,包含一發致勝陽春砲,本季第10轟、第44分打點出爐,賽後打擊率為3成16,整體攻擊指數(OPS)為0.874。根據《ESPN Stats & Info》指出,吉田正尚成為自1942年的佩斯基(Johnny Pesky)後,第一位紅襪新人交出連續7場至少雙安表現。

紅襪季前以5年9000萬美元網羅吉田正尚,當時讓外界充滿疑問。柯拉稱讚吉田正尚是名好球員,「我知道很多人對他仍然有疑問,但他所做的就是好打者該做的事情,把球打進場、打得強勁,他選到保送、不吞三振。他面對左、右投都能把球打到任何地方,我很高興我們抓住了這個機會。」

