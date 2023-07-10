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T1》一離開雲豹就網羅他！太陽主帥塔克老師點出曾品富的優點

2023/07/10 10:15

曾品富加盟台中太陽。（台中太陽提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台中太陽今正式宣布與小前鋒曾品富簽約，將為球團整體表現及場上平均高度再提升一檔次。

195公分、27歲的曾品富曾在2014年入選第23屆亞洲U18青年籃球錦標賽台灣男籃代表隊，畢業於健行科技大學後曾效力於台鋼獵鷹與桃園雲豹，曾品富也曾被隊友稱讚是位兇悍防守型球員。

看到曾品富過去兩季在獵鷹以及雲豹的努力與進步，總經理汪蔚傑表示：「曾品富在2022-23雲豹賽季3月11日之後出賽12場次中，平均上場時間來到25分鐘，他把自己的特色發揮在球場上，目前要在自由市場和選秀當中找到195公分可以防守對方洋將的人選並不多，當然還有一個最大的特點就是曾品富可以投三分，這幫助我們在進攻保持良好空間有很大的幫助，所以當我們得知他離開雲豹的消息，我們就與曾品富聯繫。」

總教練塔克則說：「27歲曾品富已經來到打球比較成熟的年紀，歷經兩個賽季磨練處理球更有經驗，身體素質不錯，彈跳能力、速度都有一定水準，希望他能盡力去創造自己的價值。」

開訓時期便與隊友們一同訓練，曾品富說：「謝謝汪總讓我有機會加入太陽，太陽裡有許多球員其實就從高中到大學的時候就有認識了，例如蘇奕晉、盧冠軒和林明毅，我希望能在他們身上能吸取經驗和技術，以便能在場上幫助隊友們製造更多進球的機會。」

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