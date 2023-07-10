中職》統一獅、西武獅聯名主題日 辻發彥和台鋼投教橫田久則開球

統一獅、西武獅聯名主題日。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕睽違三年，統一7-ELEVEN獅今年再度攜手日本埼玉西武獅隊，聯名舉辦球迷們引頸期盼的「2023台日雙獅聯名主題日」，在下半季第二檔主題日8/08（二）、8/09（三）於台南球場熱鬧登場！除了埼玉西武獅的球團吉祥物 LEO、LINA，官方啦啦隊bluelegends將與萊恩、盈盈還有Uni-girls一起帶來精彩的演出之外，今年度邀請西武黃金世代二壘手經典OB辻發彥前監督，與台灣球迷都非常熟悉、曾經效力西武獅隊的台鋼雄鷹橫田久則投手教練，一同為球賽擔任開球嘉賓。

統一7-ELEVEN獅自2016年起便持續與埼玉西武獅合作，每次的聯名活動總是為喜愛台日職棒的球迷朋友們帶來許多驚喜，除了活動交流外，兩隊更在2019年初於日本高知進行春訓友誼交流賽，雖然期間因疫情影響僅能以線上方式持續互動，疫情趨緩後，雙方共同宣布交流活動恢復舉辦，屬於埼玉西武獅的藍色獅子魅力將再次席捲南台灣。

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8/08活動第一天將由bluelegends和Uni-girls一起在場內外帶來精彩演出，17:00先於場外舞台進行兩隊啦啦隊女孩的舞台show及聯合限時拍照見面會，緊接著賽前則安排了雙獅女孩們一起演出統一獅2023年度主題曲「強勢來襲」的聯合舞蹈，並由bluelegends成員為當天賽事擔任開球嘉賓。

8/09第二天將邀請到西武黃金世代OB選手，並於2017-2022擔任埼玉西武獅總教練的辻發彥教練，以及現台鋼雄鷹投手教練的橫田久則教練，一起在台南球場與大家見面，17:00 場外舞台首先將由兩隊吉祥物帶來演出及拍照見面會，緊接著的是兩位經典OB選手的TALK SHOW；兩天賽事局間也會有吉祥物的趣味PK大賽，以及七局經典的西武隊歌演出！

而於8/15-16 移師日本埼玉西武獅主場Belluna巨蛋舉辦的雙獅交流日，將由Uni-girls隊長Yuki領軍，帶領艾璐、少少、瑟七還有可愛的萊恩、盈盈，一同前往日本與日本球迷們見面！兩天的活動也將與bluelegends一起在Belluna巨蛋帶來精彩的聯合演出，歡迎所有球迷朋友們一同前往埼玉Belluna巨蛋感受埼玉西武獅的主場魅力，一起欣賞雙獅聯名活動的精彩表演！

台日雙獅聯名主題日詳細活動內容、辦法及時程，請鎖定統一獅官方粉絲團相關資訊公佈。

辻發彥。（統一獅提供）

橫田久則。（統一獅提供）

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