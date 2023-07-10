溫網》阿莎蓮卡遭噓很無奈 雙手高舉離場有話說

白俄羅斯女將阿莎蓮卡。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕白俄羅斯女將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）以6：2、4：6、6（9）：7慘遭烏克蘭好手斯維托麗娜（Elina Svitolina）逆轉，無緣溫布頓網球錦標賽女單8強，賽後她知道對手不願與她握手，便在示意後離場，也因此讓她慘遭噓聲伺候。

由於烏俄戰爭緣故，斯維托麗娜不會與阿莎蓮卡握手，阿莎蓮卡也知道這點，因此她賽後直接離場，卻遭噓聲伺候，讓她備感無奈，她還將雙手弄成像是被綁起來一樣高高舉起，表明自己也是受到限制。

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白俄羅斯女將阿莎蓮卡。（美聯社）

阿莎蓮卡賽後在記者會表示，「我不能控制觀眾，我知道他們很多人都不知道發生什麼事，因為斯維托麗娜不想和俄羅斯、白俄羅斯的球員握手，我只能尊重她，不然我要怎辦？留下來等嗎？我知道我當時不管做啥都會被挑剔，所以我就做了自認尊重她的事情。」

至於斯維托麗娜則認為，或許該由官方這邊出面發表聲明，表示烏克蘭跟白俄羅斯、俄羅斯選手都不會握手，「不知道大家是否還清不清楚，但我認為這是正確的做事方式。」