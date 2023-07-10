晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》阿莎蓮卡遭噓很無奈 雙手高舉離場有話說

2023/07/10 12:07

白俄羅斯女將阿莎蓮卡。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕白俄羅斯女將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）以6：2、4：6、6（9）：7慘遭烏克蘭好手斯維托麗娜（Elina Svitolina）逆轉，無緣溫布頓網球錦標賽女單8強，賽後她知道對手不願與她握手，便在示意後離場，也因此讓她慘遭噓聲伺候。

由於烏俄戰爭緣故，斯維托麗娜不會與阿莎蓮卡握手，阿莎蓮卡也知道這點，因此她賽後直接離場，卻遭噓聲伺候，讓她備感無奈，她還將雙手弄成像是被綁起來一樣高高舉起，表明自己也是受到限制。

白俄羅斯女將阿莎蓮卡。（美聯社）

阿莎蓮卡賽後在記者會表示，「我不能控制觀眾，我知道他們很多人都不知道發生什麼事，因為斯維托麗娜不想和俄羅斯、白俄羅斯的球員握手，我只能尊重她，不然我要怎辦？留下來等嗎？我知道我當時不管做啥都會被挑剔，所以我就做了自認尊重她的事情。」

至於斯維托麗娜則認為，或許該由官方這邊出面發表聲明，表示烏克蘭跟白俄羅斯、俄羅斯選手都不會握手，「不知道大家是否還清不清楚，但我認為這是正確的做事方式。」

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。