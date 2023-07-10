2025雙北世界壯年運動會 9月起暖身起跑、明年2月報名

臺北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議，會中並頒發各項運動的委員聘書。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第5次委員會議」今（10）日上午在台北市政府舉行，首次由擔任主任委員的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜共同主持，蔣萬安強調，觀光、數位、綠色、永續跟友善是此次賽事主軸，侯友宜說，籌備時間還有2年半，正是疫後經濟大復甦的時刻，他認為預期效益有機會超越是先評估的100億元商機。

2025雙北世壯運將在5月17日至30日舉行，2024年2月起度報名作業，今年9月將展開系列的暖身活動，包括運動訓練營及體驗營等，加深民眾對賽會的認識；相關訊息會隨時公布在官網及臉書粉絲團。

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蔣萬安致詞時表示，世壯運申請籌畫過程非常辛苦，不容易，剛好在疫情期間，不管是申辦、簡報、合約討論、簽約，都是透過視訊完成，感謝所有夥伴的用心付出，以及來自各方包括中央體育署的大力協助，讓雙北市在跟法國巴黎、澳洲伯斯兩大城競爭下，拿到主辦權；雙北再次攜手共同合作，將展現過去以來絕佳的默契，合作把這場賽事辦成功。

蔣萬安提到，這次賽事以觀光、數位、綠色、永續跟友善為主軸，將有111個國家、約4萬多名隊職員及其親友到台灣，除了雙北市是主辦單位，還有宜蘭、桃園、新竹縣市協辦，將展現在地優秀的舉辦能力，有國際一流的場館，還有絕佳的人才，讓國際友人來感受到濃厚的人情味，絕佳的體驗。

侯友宜表示，雙北世界壯年運動會每半年開一次，已經開了兩年半，只剩下兩年時間，一切都按照程序順利進行中，剩下未來的兩年，剛好是疫後經濟大復甦的時刻，除了參與的國家越多越好，最重要是來雙北、台灣，大家要在觀光、休閒、運動上多多宣揚台灣，讓台灣在國際上被看見，在經濟產業上也能帶動一波效益，相信可以創造比喻出100億元還多的效益。

臺北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議，會中並頒發各項運動的委員聘書。（記者田裕華攝）

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