MLB》光芒單場打10分擊倒勇士 中止本季最長的7連敗

光芒佩瑞德茲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒佩瑞德茲（Isaac Paredes）、狄亞茲（Yandy Díaz）今天各敲一發兩分砲，幫助球隊在主場以10比4擊敗全大聯盟戰績最好的勇士，光芒中止本季最長的7連敗，仍以58勝35敗暫居美聯東區第一，但和美東第二的金鶯只有2場勝差。

光芒先發投手艾夫林（Zach Eflin）主投5局失2分，收下今年第10勝，也避免光芒在3連戰被勇士橫掃。艾夫林賽後表示，「這是我們需要一場勝利的一天，馬上回到正軌，帶著這種動力進入明星賽。」

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光芒隊在此戰之前的5場比賽，有4場只拿到1分的分數，今天則是拿到10分。光芒球星阿羅薩雷納（Randy Arozarena）表示，「這感覺非常好，特別在過去幾場比賽之後。我們真的沒有太好的得分效率，以現在的方式結束上半季進入下半季，真的不錯。」

剛入選明星賽的勇士愛德（Bryce Elder）今天僅投3.1局失7分，吞本季第2敗。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）表示，「事情對他來說發展並不好，這只是其中的一天，他的球路有點平。」

截至昨天為止，勇士隊自6月14日以後，打出超狂的20勝3敗成績，雖然勇士今天輸球，仍以60勝29敗居全大聯盟最佳。勇士隊德阿諾德（Travis d'Arnaud）今擊出陽春砲，讓勇士隊連續開轟場次來到26場，是當今年代的隊史紀錄。

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