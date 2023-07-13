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MLB》全力招募大谷翔平 前明星隊友：他讓賈吉和其他人黯然失色！

2023/07/13 06:58

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平將於季末成為自由球員，而巨人被視為為大谷爭奪戰的最大競爭者之一，明星右投柯布（Alex Cobb）甚至在明星賽後受訪時自曝，他將盡全力招募大谷翔平來舊金山打球。

「他的加盟會很巨大，」柯布透過《舊金山紀事報》表示，「無論你是否曾認為賈吉（Aaron Judge）會成為巨人的門面，大谷都會讓整個國家其他人都黯然失色。你需要一位場上與場下都有影響力的人當作看板球星，我從沒看過比翔平更想贏的人，我和其他人也想贏，但他會不惜一切代價去爭取。所以如果我們有辦法簽下他，我會很興奮。」

柯布曾於2021年球季效力天使，也有幸與大谷翔平當隊友，並親眼見證這位史上最強二刀流巨星。柯布也補充，自己已經在為巨人隊爭取機會，並期盼球隊有機會就會全力以赴簽下大谷，「我已經招募他了，他要來舊金山了！」柯布笑回。

言歸正傳，柯布認為巨人現在處於非常好的位置，也相信球隊現有陣容，「但我覺得球隊還是能夠招募球員，如果Farhan（Farhan Zaidi，薩迪，巨人棒球營運總裁）認為這有望讓我們重返季後賽，球隊一定會採取適當的操作。」

柯布。（資料照，法新社）

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