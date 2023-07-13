卡巴迪》膝蓋十字韌帶斷了也要拚！劉宜茹想圓亞運奪牌夢

劉宜茹。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台灣女子卡巴迪代表隊在上屆雅加達亞運奪下史上首面銅牌，今年全隊團結一心，希望能改變獎牌成色。陣中23歲好手劉宜茹在今年2月卻發生膝蓋十字韌帶斷裂傷勢，但她選擇不動刀，想繼續把今年亞運拚完。

劉宜茹過去曾是田徑擲部選手，大學才開始接受卡巴迪正規訓練，今年首度有機會參與亞運，但是她在今年2月和日本隊的比賽中不慎傷到膝蓋，且是十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，她說：「當時聽到自己的傷勢我真的很錯愕，直接就哭了，不知道該怎麼去面對這樣的情況，也跟教練討論該怎麼辦。」

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即便在第一時間就知道自己需要手術治療，劉宜茹仍希望繼續堅持到亞運結束後再動刀，「還是想拚拚看自己的能耐，目前就是學會和傷勢共存，像是透過肌力訓練來減少膝蓋負擔，練習後都要進行治療。」

劉宜茹透露，受傷之後隊友是支持她走下去的重要動力，「其實我一開始壓力很大，也擔心自己選拔不會上，或是因為自己表現而影響隊友，但她們一直鼓勵我，有時候大家還會抱在一起哭，一起努力度過難關。」

由於上屆卡巴迪女子代表隊拿下銅牌，劉宜茹希望能和隊友一起往金牌邁進，而年紀尚輕的她，計畫要再拚下屆亞運。對於未來很有想法的劉宜茹透露，對烘培、做甜點相當有興趣，未來若卸下球員身分，想朝餐飲、飯店方面的工作努力。

台灣女子卡巴迪代表隊訓練情況。（記者粘藐云攝）

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