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NBA》承諾續留波爾卻引進保羅 勇士新任總管透露球團動機

2023/07/13 07:00

保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與巫師的交易案日前敲定，明星後衛保羅（Chris Paul）與小將波爾（Jordan Poole）互換東家，即便勇士新任總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）曾在波爾交易傳聞剛掀起時，向外界表示計畫再續留他4年，但如今來看只是善意的謊言，而他近期受訪也透露球團引進保羅的動機。

日前鄧利維在勇士夏季聯賽訓練結束後，對於保羅交易案首度公開受訪，他首先感謝波爾在勇士4年的貢獻，「如果沒有他，我們不會有總冠軍，4年來他給了我們一切。」隨後他很快切入重點，坦承勇士引進保羅的目標很明確，一切都是為了勝利。

「他對我們來說非常適合，而我們想到唯一的事情就是獲勝，Chris能為我們帶來勝利，從他過往的經歷來看，他始終在帶領球隊贏球。」鄧利維強調，直到太陽開始決定如何處理保羅的合約前，勇士從未將引進保羅一事提上檯面。而保羅被太陽送往巫師後，這也讓勇士開啟引進保羅的大門。

而鄧利維也和主帥柯爾（Steve Kerr）多次談論關於交易來保羅的可能性，「看到Jordan（波爾）離開我很難過，但在這個聯盟裡，想要得到一些好東西，你就必須有所放棄。」

不過保羅在加盟勇士後有兩項主要課題，首先，自2005年進入NBA，1363場出賽全部先發的保羅，是否能適應潛在的第六人角色；再者，年事已高的他上季缺陣23場比賽，太陽最後4場季後賽也因傷作壁上觀，他的健康與出席率將會是個關鍵變數。

鄧利維表示，上述問題都是經由隊醫瑟拉布尼（Rick Celebrini）後才做出決定，「就我們而言，我們擁有一位非常優秀的球員，他能夠解決我們在經驗，控球、決策與擋拆跑動能力上的不足，Chris可以做到許多加強這支球隊的事情。」

波爾。（資料照，美聯社）

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