中職選秀》134人落榜刷新紀錄 4人4度選秀卻成一場空

2023年中職選秀會。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職選秀昨圓滿結束，可謂幾家歡樂幾家愁，林子偉一如外界預期成為台鋼雄鷹狀元郎，177人選秀共43人獲指名，也代表有134人落榜，寫下史上新高紀錄。

其中，台北興富發投手林浩瑋、新北禾聯投手李岳霖、台中市內野手林雨力與台南市外野手張建鑫都是4度投入選秀都落榜，相當悲情。

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另外，前職棒球員李錦華、洪啟峰之子李以諾、洪宸毅也未獲青睞，兩人暫時無緣跟隨父親腳步挑戰職棒；中信兄弟隊長王威晨的弟弟王威倫也落選。

台體大右投林建宏去年選秀獲台鋼第22輪指名，最終未加盟，今年捲土重來但落選，際遇不如大學同學「校長」林華偉。

李岳霖。（資料照，記者林正堃攝）

選秀旅外四傑的林子偉、林暉盛、張景淯都在前兩輪獲指名，只有前旅美左投王志庭名落孫山。

悲情的不僅於此，台體大右投林睿杰在中職測試會飆速152公里，台東大學外野手鍾少華今年大專聯賽公開一級拿下打擊王，台體大投手邱志鵬榮獲今年大專聯賽公開一級大會MVP，台體大內野手張杰倫拿到今年春季聯賽打擊王，台中市成棒隊楊尊凱是今年春季聯賽救援王，34歲日籍投手高塩将樹曾獲甲組成棒多個盃賽個人獎項，但他們全數落榜。

這次選秀有45名高中球員報名，其中20人獲青睞，通過測試會多達97人寫下歷年新高紀錄，但只有8人獲選。

張建鑫。（圖／木永可名提供）

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