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MLB》史上第一次！ 教士和道奇明年在南韓打海外開幕戰

2023/07/13 07:50

金河成。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天宣布，教士和道奇隊將在明年3月20日、21日到南韓首爾舉行海外開幕戰，這是大聯盟海外開幕戰首次在南韓舉行，屆時教士韓籍野手金河成將「光榮返鄉」，在家鄉球迷面前獻技。

這是大聯盟史上第9次的海外開幕戰，最早是在1999年墨西哥蒙特雷。日本東京有5次，包含2000年、2004年、2008年、2012年、以及2019年；波多黎各首都聖胡安則在2001年舉行過海外開幕戰，澳洲雪梨曾在2014年也有舉辦過海外開幕戰。

教士隊陣中的亞洲球員除了金河成外，還有日籍投手達比修有；道奇隊則是過去有數名亞洲球員效力過的球隊，包含南韓名投朴贊浩、內野手崔希涉、以及目前效力藍鳥隊的左投柳賢振，而達比修有也曾效力過道奇。

《美聯社》指出，大聯盟明年將會有3個系列賽在海外開打，除了教士和道奇在首爾的開幕戰外，太空人和洛磯將在4月27日至28日到墨西哥首都墨西哥城打兩場比賽；洋基和費城人將在明年6月8日至9日，到英國倫敦打兩場賽事。

大聯盟也宣布，紅襪和光芒將在明年3月9日至10日的春訓期間，到多明尼加首都聖多明各進行春訓賽。

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