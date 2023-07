MLB》史上第一次！ 教士和道奇明年在南韓打海外開幕戰

金河成。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官方今天宣布,教士和道奇隊將在明年3月20日、21日到南韓首爾舉行海外開幕戰,這是大聯盟海外開幕戰首次在南韓舉行,屆時教士韓籍野手金河成將「光榮返鄉」,在家鄉球迷面前獻技。

這是大聯盟史上第9次的海外開幕戰,最早是在1999年墨西哥蒙特雷。日本東京有5次,包含2000年、2004年、2008年、2012年、以及2019年;波多黎各首都聖胡安則在2001年舉行過海外開幕戰,澳洲雪梨曾在2014年也有舉辦過海外開幕戰。

教士隊陣中的亞洲球員除了金河成外,還有日籍投手達比修有;道奇隊則是過去有數名亞洲球員效力過的球隊,包含南韓名投朴贊浩、內野手崔希涉、以及目前效力藍鳥隊的左投柳賢振,而達比修有也曾效力過道奇。

《美聯社》指出,大聯盟明年將會有3個系列賽在海外開打,除了教士和道奇在首爾的開幕戰外,太空人和洛磯將在4月27日至28日到墨西哥首都墨西哥城打兩場比賽;洋基和費城人將在明年6月8日至9日,到英國倫敦打兩場賽事。

大聯盟也宣布,紅襪和光芒將在明年3月9日至10日的春訓期間,到多明尼加首都聖多明各進行春訓賽。

For the first time in MLB history, the regular season will start in Korea!



The @Dodgers and @Padres will open the 2024 slate on March 20-21. pic.twitter.com/IvIJ9nqI8V