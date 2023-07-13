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MLB》要洋基去搶強打索托？ 傳奇球星基特提出看法

2023/07/13 08:24

教士強打索托。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今年薪資高達約2.4億美元，但本季至今只打出43勝47敗的成績，暫居國聯西區第四，要進季後賽的難度不小。洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）認為，如果教士隊的戰績沒有起色，建議洋基可以去搶教士強打索托（Juan Soto）。

索托本季出賽90場，交出15轟、47分打點，選到83次保送，打擊率2成65，上壘率4成19，長打率4成79，整體攻擊指數（OPS）為0.898是教士全隊最佳。

目前擔任「FOX SPORTS」分析師的基特，昨天在明星賽的轉播台中，和「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）同台，基特提出洋基搶索托的可能性，讓A-Rod、歐提茲大感驚訝。

基特指出，「我確信教士隊有可能火熱起來，在國聯西區掀起一些波瀾。如果沒有，教士隊在接下來的幾週表現不佳，我不介意洋基隊去獲得索托，不知道賈吉（Aaron Judge）還會缺陣多久，他們需要一些進攻火力，我認為這是有點道理的。」

洋基隊自賈吉受傷後，條紋軍打線在接下來的31場比賽，其平均打擊率僅2成18是全大聯盟最差，這段期間洋基只拿到14勝17敗。洋基隊目前以49勝42敗暫居美聯東區第四。

基特。（資料照，法新社）

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