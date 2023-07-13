MLB》洋基球衣也有「小貼布」了！ 一年至少獲6.3億元

The New York Yankees are proud to welcome Starr Insurance as our new signature partner. @StarrCompanies pic.twitter.com/urjpUp7dy5 — New York Yankees （@Yankees） July 12, 2023

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年賽季開放各隊在球衣放上廣告補丁，紐約洋基隊今天宣布，Starr保險公司成為球隊主要合作夥伴，該公司的標誌將出現在洋基隊知名的條紋球衣上。根據大聯盟官網指出，洋基靠這塊「小貼布」，每年至少可拿到2000萬美元（約新台幣6.3億元）。

洋基隊和Starr保險公司的合作將持續到2031年，《紐約郵報》指出，這被認為是大聯盟史上最具利潤的交易。這個廣告補丁將從7月21日起洋基主場對皇家之戰，開始正視亮相。

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洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）發出聲明表示，「我們非常自豪地歡迎Starr保險公司成為洋基第一個主要合作夥伴。過去的十年中，Starr保險公司一直是我們的保險承保商，並為我們預先建立的合作夥伴關係的一部分，我們與他們的領導團隊密切合作。」

Starr保險公司是一家卓越的全球保險和投資機構，其業務遍布六大洲，並在紐約擁有最大的辦事處。

洋基球衣。（資料照，法新社）

此外，紐約大都會今年和長老會醫院（Presbyterian Hospital）合作，新增廣告補丁，但由於原本紅白色的配色相近費城人隊的顏色，和大都會的藍色格格不入，因此還再度更改設計，改成以橘、藍的配色。

大都會球衣上的廣告補丁。（資料照，美聯社）

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