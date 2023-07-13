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MLB》從分析師變成洋基打教 凱西發現條紋軍一大問題

2023/07/13 10:34

洋基隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基自隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）受傷後，團隊打擊慘澹，也讓洋基開除原本的打擊教練勞森（Dillon Lawson），網羅前明星一壘手凱西（Sean Casey）擔任打擊教練。凱西表示，自從2008年退休後到《MLB Network》工作至今，每晚會觀眾分析擊球，也讓他成為一名出色的教練。

洋基自賈吉在6月3日受傷後，其打線在接下來的31場比賽，平均打擊率只有2成18是全大聯盟最差，這段期間洋基只拿到14勝17敗。洋基隊目前以49勝42敗暫居美聯東區第四。

凱西認為自2009年以來討論與打擊相關的一切經驗，為他在洋基隊的新角色打擊教練做好準備，「我覺得在《MLB Network》的那份工作，讓我成為一名出色的教練，因為我基本上教了15年。每次上節目、觀看比賽，無論是打擊火熱、或是陷入低迷的選手，我都在思考，他們怎麼做？」

凱西。（資料照，法新社）

「當我執教這支球隊時，我覺得沒有任何有關打擊的事情是我不知道的，無論是從基礎開始的擊球動作，還是在心理上成為一名出色的大聯盟球員，以及在整個陣容中取得成功。因此，《MLB Network》讓我感覺已經為這份工作做好準備。」凱西說道。

「在紐約，對我自己的期望很高。」凱西說，「我期望自己進來能產生影響，我認為最重要的事情是，對我們所有人來說，你只需要確保自己專注自身的工作，我認為有時候，如果你開始擔心別人對你的期望，你無法在戰場上發揮出最好表現。」

從《MLB Network》觀看洋基比賽，凱西注意到洋基隊在一些局數打得太快，特別是在沒有賈吉的情況下，「我看到很多一局（結束）只有5球、6球、7球、甚至8球，從場外來看，我就覺得這不像洋基隊的風格，這不是這群人做事的方式。」

現年49歲的凱西在大聯盟12年生涯，曾效力過紅人、海盜、老虎、紅襪，累積130轟，生涯平均打擊率為3成02，曾三度入選明星賽。

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