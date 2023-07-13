日職》前塞揚強投鮑爾最大敵人是日本的夏天？ OB點出關鍵

鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投、本季轉戰日職橫濱DeNA的鮑爾（Trevor Bauer），昨天在甲子園球場先發面對阪神虎，他主投7.1局失4分無關勝敗，橫濱DeNA終場以4比5輸球。現年55歲的前歐力士投手、目前擔任球評的野田浩司表示，日本炎熱的夏天，可能會是鮑爾最大的敵人。

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鮑爾此役前7局失掉2分，第8局續投，卻被阪神虎去年第一指名大物森下翔太擊出追平兩分砲，兩隊戰成4比4平手。森下翔太在第9局擊出再見高飛犧牲打，幫助阪神虎逆轉贏球。

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總計鮑爾此戰7.1局用113球，被敲6安包含1轟，送出5次三振，失掉4分無關勝敗。鮑爾今年先發12場就被擊出12發全壘打，和養樂多投手小川泰弘並列最多。

鮑爾挨轟的一球是一顆152公里的速球，他賽後表示，雖然那球不是完美的投球，但自認仍投出一顆不錯的球，可惜最後被打中了。鮑爾指出，鮑爾原本想投更內角高的位置，卻投到偏中間的位置。

鮑爾。（資料照，美聯社）

野田浩司在日媒《Daily》發表評論指出，鮑爾前一次先發是「中4日」，昨天則是「中5日」先發，這在當今日本球界是相當罕見的情況。但他提到，鮑爾的體力有些令人擔心，在比賽中，每次回到休息區時，鮑爾都拿著像冰袋一樣的東西放在頭上，想必是因為天氣炎熱。

野田浩司說，中央聯盟球場除了東京巨蛋和名古屋巨蛋，包含橫濱球場在內，都是室外球場，未來可能會面臨日本特有的潮濕炎熱挑戰，即使在晚場比賽也是如此。

野田浩司提到，若考慮天氣因素，鮑爾縮短先發間隔時間可能會有限制，雖然橫濱DeNA的先發陣容堅強，但從明星賽後，要注意如何使用鮑爾。

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