中職》新竹市棒球場開挖！ 市府請美國場務專家會勘開挖8個洞

新竹市立棒球場開挖了，新竹市府今天請美國棒球場場務專家會勘並開挖8個洞，除會把土壤帶回美國也會進行土壤排水檢測，並提出改善報告。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場開挖了！新竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen到球場後，首次利用小山貓機具，進行棒球場的土壤開挖和排水檢測，市府今天一早8點半由場務專家Chad Olsen聽取營造廠商的簡報後，進行棒球場內外野8個洞的機具開挖，現場目測開挖深度達近1公尺，據了解是希望了解地漏與地下停車場的接縫面與排水情形，下午則會進行土壤排水洩水的檢測，之後場務專家Chad Olsen會把土壤帶回美國進行檢測，並提出球場的改善報告，做為市府後續球場改善參考。

新竹市長高虹安與市府工務處和教育處及政風處等單位也陪同進行開挖檢測，之後高虹安接受媒體聯訪，而場務專家Chad Olsen並未受訪，高虹安受訪指出，今天的開挖主要會有8個洞，主要分佈在投手丘及內外野的草皮和土壤層，這些開挖點是由Chad Olsen先前看過後指定要開挖的點，與5月底市府開挖的點不同，而開挖深度也不一樣，有的會較深，主要是要了解地漏的點與停車場的銜接處。

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新竹市立棒球場開挖了，新竹市府今天請美國棒球場場務專家會勘並開挖8個洞，除會把土壤帶回美國也會進行土壤排水檢測，並提出改善報告。（記者洪美秀攝）

不過，由於開挖時媒體被安排在球場的2樓，且現場未提供翻譯，無法得知Chad Olsen的想法，期間也未看到Chad Olsen對土壤的土或排水情形做出回應，會後則由市長高虹安接受媒體聯訪，高虹安強調，此次開挖的主要目的是要了解整個球場的公共安全及能否達到安全比賽的目的，她相信以Chad Olsen的球場經驗，一定能對新竹棒球場提出改善的建議。

高虹安也提到，這次開挖也發現土壤內有廢棄的手套等不應出現的東西，這部分市府也會同政風等相關單位全程錄影，會提供檢調單位參考。

高虹安受訪提到，是美國大聯盟場務專家Chad Olsen來協助進行檢測並提出報告，希望能提供專業安全的球場。她說，在會勘過程中，Chad Olsen也對場邊的排水溝的設計認為不符合球場設計，因為球員可能會卡在水溝或受傷，且排水的高度能否排水也有問題，這些都會在他的報告中呈現。

高虹安強調，新竹棒球場的下方是停車場，而開挖的8個洞，主要也會了解地漏線水的情形，下午也會進行土壤排水檢測，且Chad Olsen會把土壤會帶回美國進行檢測，同時會提出完整的球場報告提供市府及廠商改善參考。

新竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹市棒球場協助進行球場開挖，市長高虹安則陪同開挖。（記者洪美秀攝）

新竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹市棒球場協助進行球場開挖，市長高虹安則陪同與進行翻譯溝通。（記者洪美秀攝）

新竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹市棒球場協助進行球場開挖，市長高虹安則陪同與進行翻譯溝通。（記者洪美秀攝）

新竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹市棒球場協助進行球場開挖，今天將開挖8個洞，整個球場要能再看球恐怕得等好一段時間了。（記者洪美秀攝）

新竹市府邀請美國大聯盟場務專家Chad Olsen到新竹市棒球場協助進行球場開挖，市長高虹安則個人接受媒體聯訪，並說明今天的開挖情形及後續市府的做為。（記者洪美秀攝）

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