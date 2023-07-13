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全運會》「倒數100天」點燃戰火 台南場地整備亮相全力以赴

2023/07/13 11:27

2023全國運動會，今日進入百日倒數，台南市長黃偉哲帶領市府團隊用心籌備蓄勢待發。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕兩年1度的2023全國運動會，今（13）日進入百日倒數，台南市長黃偉哲表示，市府團隊蓄勢待發，用心籌備兩年的賽事場地，就是為了讓全國運動好手在優質的賽事場地，盡情發揮實力展現運動美學，邀請全國民眾一起來台南為選手們加油，感受精彩的賽事與台南的熱情。

全國運動會是全國最高等級的運動賽會，為了讓各縣市頂尖選手安心在賽場上同場較勁，台南市府向體育署爭取1.7億元整（修）建經費，14處競賽場館全面升級。

黃偉哲表示，其中亞太國際棒球訓練中心的少棒球場，是台灣目前唯一通過世界棒壘球總會（WBSC）認證的少棒球場，今年4月成棒副球場及室內投打練習場也順利完工並取得使照。該中心投打練習場為全國最大室內練習場，無柱空間可讓選手進行完整內野場地練習，市府也以最高標準檢視，在6月陸續辦理3場測試賽後，將作為全國運動會棒球賽事的主場地。

此外，亞太棒球訓練中心的成棒主球場工程預計明（2024）年完工後，成為全國最完整最全面的複合式棒球訓練場地，提供7種棒球訓賽需求。

黃偉哲表示，新建位於永康區的「永大滑輪溜冰場」，是全國首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，今年3月完工後，多次安排選手試滑，接受教練及選手建議持續優化場地，希望給選手優質比賽及訓練環境，提升台南溜冰運動風氣。

南市體育局表示，為迎接全國運動會，賽會主場地台南市立田徑場也進行優化工程，包含PU跑道重舖及周邊附屬設施整建，並取得中華民國田徑協會認證，符合國家級400公尺標準田徑場規範，提供選手更優質安全的比賽場地。

體育局長陳良乾說，14處競賽場館的優化整備逐步完成，將在10月21日至26日迎接來自各縣市菁英運動員，歡迎大家來觀賽加油，讓全國民眾看見運動古都的活力，而全運會是培育無數亞奧運選手的搖籃，「今年台南．明年巴黎」，期望把獎牌留在家鄉。

亞太棒球村提供棒球比賽優質場地。（台南市府提供）

台南亞太棒球中心完成整備，提供選手優質比賽場地。（南市體育局提供）

亞太棒球訓練中心的室內投打練習場，是全國最大室內練習場。（台南市府提供）

台南市立田徑場跑道重鋪，符合國家級400公尺標準田徑場規範。（台南市府提供）

南市新建永大滑輪溜冰場，迎接今年全運會。（南市體育局提供）

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