新竹棒球場開挖不讓媒體及民代進球場拍攝 時代力量抨擊市府演默劇

新竹市府今天進行棒球場的機具開挖動作，卻不讓媒體及民代進球場拍攝，所有民代及議員都被安排在3樓的貴賓室及看台，市議會時代力量黨團抨擊市府演默劇，卻拉議員幫市府背書。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天邀請美國場務專家來協助棒球場的開挖與排水檢測，雖邀請媒體及民代到場，卻把議員阻隔在3樓的貴賓室，媒體也被安排在2樓的觀賽區拍攝，無法進到球場了解實際開挖與檢測狀況，對此，市議會時代力量黨團表示，今天大聯盟場務專家到棒球場現勘，市府邀請議員到場勘查，沒想到是來看默劇！市府把議員關在三樓貴賓席，只看得到開挖動作，完全聽不到相關人員說明的聲音，反映要求應使用麥克風，結果也沒有使用，是拉議員幫市府背書。

時力黨團質疑，如果市長高虹安真的希望在棒球場的改善能夠府會合作，就不應該是用這種方式對待議員，既然邀請議員來，就要好好的說明，讓議員清楚了解相關開挖過程，而不是單純來幫市府背書。

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事後市府則安排悍創運動行銷公司人員向議員說明今天的開挖情形與目的，但仍有不少議員抱怨，這樣只是假裝的公開透明，無法讓議員實際監督及了解開挖的情形。

對此，市府回應指出，今天與美方專家溝通協調後，已邀請媒體及議員進行現場實地的拍攝及現場查看，以了解排水斷面及土層材質的挖掘及取樣作業，市府尊重美方專家專業，且必須不妨礙內部作業為原則來進行相關流程，盼議員理解，相關畫面及受訪皆公開提供拍攝，勘查後會由市府新聞稿對外說明，以昭公信，盼府會同心協力共同改善棒球場問題，以順利啟用開打賽事為目標。

新竹市府今天進行棒球場的機具開挖動作，卻不讓媒體及民代進球場拍攝，媒體也只能在2樓的遠處拍攝，無法了解現場開挖的深度與挖出來的狀況。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天進行棒球場的機具開挖動作，卻不讓媒體及民代進球場拍攝，所有民代及議員都被安排在3樓的貴賓室及看台，市議會時代力量黨團抨擊市府演默劇，卻拉議員幫市府背書。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天進行棒球場的機具開挖動作，卻不讓媒體及民代進球場拍攝，媒體也只能遠遠拍攝開挖的動作。（記者洪美秀攝）

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