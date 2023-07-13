籃球》曾助湖人完成2連霸的射手來台 投進關鍵罰球不是靠運氣

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前湖人球員武賈賽奇（Sasha Vujacic）抵台出席一系列公益活動，今早舉行歡迎會，他除了分享追夢過程，下午也將前往政大青少年籃球營，給予年輕球員建議。

39歲的斯洛維尼亞射手武賈賽奇在2005年於湖人展開NBA生涯，隨隊在2010年完成2連霸，而他最令人津津樂道的正是在2010年總冠軍賽關鍵第7戰對上宿敵塞爾提克時，最後讀秒階段湖人只有2分領先，而他替補上陣後完成重要2罰，是紫金軍團完成衛冕的重要人物之一。

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武賈賽奇今早出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」提到當時的關鍵時刻，他表示，每位球員都得知道自己的定位，即使是角色球員也有自己該負責的任務，而他也感謝當時教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）的信任及給予的機會，他說：「當有機會執行這個PLAY時，並將球成功投進，讓他知道自己所做的一切努力，都是從頭就註定了。」

在2017年離開尼克後淡出NBA戰場，武賈賽奇也因為過去待過義大利，對酒很有興趣，便跟家人一起經營酒莊，武賈賽奇今早出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」表示，自己不管做什麼事都會投入百分之百的心力，因為喜歡贏的感覺，之後可能會將事業交給兄弟姐妹，有機會重返籃球場做更多的事。

武賈賽奇也以自身經歷勉勵年輕球員，他從小接觸過許多運動，即使在當地籃球並不是最盛行，但他在足球、手球和排球及籃球中，選擇了最愛的籃球，而他一心就是想為湖人打球跟拿到總冠軍，在懷抱夢想之外，並為此付出最大努力，很開心能夠圓夢。

武賈賽奇在歡迎會中送出親筆簽名籃球，還展現親和力與小朋友互動，看著小球員投籃，而他今天下午將赴政大出席青少年籃球營，預計隔天還會到開南中學出席活動。

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

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