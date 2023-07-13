晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

籃球》曾助湖人完成2連霸的射手來台 投進關鍵罰球不是靠運氣

2023/07/13 12:10

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前湖人球員武賈賽奇（Sasha Vujacic）抵台出席一系列公益活動，今早舉行歡迎會，他除了分享追夢過程，下午也將前往政大青少年籃球營，給予年輕球員建議。

39歲的斯洛維尼亞射手武賈賽奇在2005年於湖人展開NBA生涯，隨隊在2010年完成2連霸，而他最令人津津樂道的正是在2010年總冠軍賽關鍵第7戰對上宿敵塞爾提克時，最後讀秒階段湖人只有2分領先，而他替補上陣後完成重要2罰，是紫金軍團完成衛冕的重要人物之一。

武賈賽奇今早出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」提到當時的關鍵時刻，他表示，每位球員都得知道自己的定位，即使是角色球員也有自己該負責的任務，而他也感謝當時教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）的信任及給予的機會，他說：「當有機會執行這個PLAY時，並將球成功投進，讓他知道自己所做的一切努力，都是從頭就註定了。」

在2017年離開尼克後淡出NBA戰場，武賈賽奇也因為過去待過義大利，對酒很有興趣，便跟家人一起經營酒莊，武賈賽奇今早出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」表示，自己不管做什麼事都會投入百分之百的心力，因為喜歡贏的感覺，之後可能會將事業交給兄弟姐妹，有機會重返籃球場做更多的事。

武賈賽奇也以自身經歷勉勵年輕球員，他從小接觸過許多運動，即使在當地籃球並不是最盛行，但他在足球、手球和排球及籃球中，選擇了最愛的籃球，而他一心就是想為湖人打球跟拿到總冠軍，在懷抱夢想之外，並為此付出最大努力，很開心能夠圓夢。

武賈賽奇在歡迎會中送出親筆簽名籃球，還展現親和力與小朋友互動，看著小球員投籃，而他今天下午將赴政大出席青少年籃球營，預計隔天還會到開南中學出席活動。

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。