NBA》不輕言退休！詹皇宣布續戰第21個賽季 「那一天不在今天」

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕號稱「體壇奧斯卡」的「年度體育卓越表現獎（ESPY）」今天登場，洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）榮獲最佳破紀錄獎，他同時也宣布會續戰下個賽季，這將是詹姆斯在NBA生涯第21個賽季。

詹姆斯成為NBA史上第6位至少打滿21個賽季的選手，追平獨行俠傳奇球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）、「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）、綠衫軍名將派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）共同保持的21個賽季紀錄。「老飛人」卡特（Vince Carter）生涯打22個賽季是史上最多。

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詹姆斯的生涯總得分來到3萬8652分，超越NBA傳奇巨星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分，成為NBA史上得分王。詹姆斯獲獎後表示，「我不在乎自己能得多少分，或是也不在乎我在場上能做或是不能做什麼，對我來說，真正的問題是，我能在不欺騙的情況下打比賽嗎？當我不能在場上全力以赴的時候，我就完蛋了。你們很幸運，那一天不在今天。」

詹姆斯。（美聯社）

今天是由詹姆斯的妻子莎凡娜（Savannah James）、以及三個小孩，一起為詹姆斯頒獎，莎凡娜還要坐在台下的詹姆斯走上頒獎台。

「每場我踏上球場，無論是教我的孩子，或是打比賽，我都想付出一切。」詹姆斯說道，「我這麼做是為了我自己，我這樣做是為了自己以前和現在的一些隊友、為了所有在我之前偉大的人。更重要的是，我這麼做是為了球迷，為了這項運動的愛好者。」

湖人上季在西部冠軍賽被金塊橫掃，詹姆斯說，「當賽季結束時，我曾說自己不確定下個賽季繼續打球，我知道很多專家告訴你們我說的話，但我現在這裡為自己說話，在那一刻，我問自己能否在不欺騙的情況下打比賽，我還能把一切都投入到比賽嗎？事實上，這幾年的季末，我一直都在問自己這個問題，我只是沒有公開談過這事。」

「你知道每年是什麼讓我回來的嗎？這是觀察和指導我的孩子們、和他們的隊友。」詹姆斯說道，「我看到這些孩子，這讓我回到我打球的初衷，那些孩子讓我找回自己，只有對這麼美妙比賽的純粹的愛。所以，是的，我還有餘力，還有很多。我愛你們所有人，非常感謝你們一直以來的支持。」

詹姆斯。（法新社）

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