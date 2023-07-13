籃球》台灣球員快看！ 前湖人球員分享想成為射手的建議

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕投三分球成為當今世界籃壇趨勢，前NBA湖人射手武賈賽奇（Sasha Vujacic）抵台後也分享建議，他表示，除了訓練之外，投籃動作也很重要，必須要「一體成形」，而不是「分段式」，動作的連貫性及流暢性是最大關鍵。

39歲的斯洛維尼亞射武賈賽奇是湖人2010年的2連霸成員，而他生涯繳出36.7％的三分球命中率，曾有過單場投進6顆三分球的紀錄，今天他出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」也以自身經驗給予想成為射手的球員建議。

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受限於活動現場場地，武賈賽奇今天並沒能親自示範，但他提到，當球員年輕時可能可以投很多球，變成以量取勝，但其實投籃動作也很重要，身體要維持連貫性，他說：「不能只靠下半身或是單靠上半身的力量，而是要從腳趾開始驅動的動力開始，一直到出手時的最後動作，這都是需要一體成形。」

武賈賽奇表示，訓練付出的努力也來自於你的心態，要看你有多想變成一名射手，當你決定成為偉大的球員，若繼續懷抱這種想法，就沒有人能阻止你。

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

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