籃球》登峰造極青年籃球邀請賽9月登場 日本也派隊來台參賽

2023登峰造極青年籃球邀請賽邀請日本球隊來台灣交流。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2023年登峰造極青年排球、籃球邀請賽將陸續在8、9月舉辦，錢薇娟將繼續率領全明星與臺北鯨華女子排球隊進行表演賽；籃球部分，更首度有日本學校來台，希望促進學子交流，拓展國際視野，打造健康舞台。

2023登峰造極青年排球邀請賽將於8月26至31日在台北體育館進行，今年再次邀請HVL高中排球甲級聯賽男、女隊伍角逐，各個學校在球員畢業、新生加入的情況下，藉由邀請賽磨合隊形，為新學年度聯賽備戰。

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接著9月25日至30日進行的是2023登峰造極青年籃球邀請賽，地點同樣在台北體育館。本次邀請來台的高知中央高校女子籃球隊長年為縣冠軍球隊，在總教練吉岡利博的帶領下，更在2020年度的冬季盃（Winter Cup）拿下全日本第三名、2021年則皆打入全日本的兩大全國賽，全國高等學校綜合體育大會籃球競技大會以及冬季盃。

今年除了HBL高中籃球甲級聯賽、UBA大專籃球聯賽公開一級的隊伍外，特別邀請日本高男、高女各一所籃球隊，與台灣高中交流切磋，也邀請台灣大學、高中10至15所啦啦隊學校，在比賽中表演。

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