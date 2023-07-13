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NBA》熱火「阿舍哥」要來台灣了！還要對決高國豪和簡廷兆

2023/07/13 13:41

「阿舍哥」羅賓森。（阿舍乾麵提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕熱愛阿舍乾麵而自薦成為代言人的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）多次表達想來台灣的心願，如今在疫情趨緩與奪下NBA東部總冠軍後，阿舍哥便決定將於7/21一圓來台夢想。不僅成為首位在疫情後登台的現役NBA球員，更預告要在這6天的旅程中帶給粉絲超多意想不到的驚喜。

從無人看好，再到球隊中的關鍵射手，羅賓森成為聯盟勵志故事的代表人物，在成為阿舍食品代言人的這3年，不斷締造生涯里程碑，用短短152場比賽，成為NBA史上投進500顆三分球最快的球員，榮獲NBA三分神射手的稱號。

羅賓森首站將於7月21日微風南山之夜紅毯火熱亮相並獻上他的時尚紅毯處女秀，球迷們不僅可以藉此在現場近距離一睹NBA球星風采，更有機會獲得超限量阿舍哥簽名周邊。 7月22日將半個籃球場直接搬進人潮眾多的台北車站廣場，現場除了可以近距離觀賞阿舍哥展現精準球技外，更請到新竹攻城獅的人氣球星高國豪，以及富邦勇士簡廷兆，以三分球作為PK項目，一同參與這場世紀台美籃球交流盛事，同時也將加碼開放球迷報名投籃有獎挑戰，只要於半場線後成功入球，就有機會抱得10萬微風禮券大獎。

即日起至7月17日，只要於阿舍官網、Breeze Online購買阿舍最新推出的「精燉牛露」禮盒，填寫表單即可參與粉絲抽獎，有機會獲得「阿舍哥限量大禮包」內容物除了有微風之夜VIP邀請函外，更能獲得如乾麵禮盒、簽名周邊等精選好禮，其中最令粉絲期待的還有與阿舍哥近距離合影的資格。

「阿舍哥」羅賓森。（阿舍乾麵提供）

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