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田徑亞錦賽》「跨欄正妹」張博雅晉100欄決賽 楊俊瀚晚間百米預賽亮相

2023/07/13 13:43

張博雅。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕台灣「跨欄正妹」張博雅今在2023年亞洲田徑錦標賽女子100公尺跨欄預賽以13秒61，晉級晚間6點35分登場的決賽，只是「台灣欄神」陳奎儒在男子110公尺跨欄預賽發揮不理想，意外出局。

張博雅在今年台灣國際田徑公開賽飆13秒32生涯最佳摘金，勝過2018年雅加達亞運銅牌得主香港名將呂麗瑤，證明也有機會在亞洲舞台拚佳績。

張博雅是本屆女子100跨欄最年輕選手，她今日預賽第二組登場，以分組第4衝過終點線，取得決賽門票，第二組最快是日本32歲女將寺田明日香的13秒14。預賽最速是印度全國紀錄保持人亞芮賈（Jyothi Yarraji）的12秒98，她生涯最佳是去年締造的12秒82。至於台灣另一好手林詩亭13秒80無緣決賽。

上屆亞錦賽銅牌的陳奎儒，今日預賽跑13秒89，以分組第5名作收，也無緣闖入決賽，接下來必須重新進行調整備戰杭州亞運，他是上屆雅加達亞運銀牌得主。

2017年亞錦賽獲得100公尺銅牌的「台灣最速男」楊俊瀚，即使昨天在400公尺接力賽因隊友掉棒錯失奪牌機會，他今天將整裝待發先在男子100公尺預賽上陣，國立體大飛毛腿林祐賢也將在預賽登場。另外，男子三級跳遠決賽由李允辰出擊。

另外，台灣女子鏈球一姊余雅倩今晚即將上陣，她本季最佳是4月在美國擲出的67公尺32。余雅倩的勁敵有日本19歲新星村上來花、美日混血麥可阿瑟及中國趙杰今年有72公尺48的世界級水準。

台灣一姊李晴晴、「最強國中生」林沛萱攜手在女子跳高決賽上陣，擁1公尺90全國紀錄的李晴晴首次參加亞錦賽，尋求更上一層樓。至於15歲的林沛萱這次參賽以吸取經驗為主，也是女子跳高決賽最年輕選手。

張博雅。（田協提供）

張博雅。（田協提供）

陳奎儒。（田協提供）

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