籃球》「Kobe是我大哥！」 前湖人射手分享球隊拚連霸的成功關鍵

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕NBA生涯能跟傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）一起為湖人效力，讓武賈賽奇（Sasha Vujacic）備感榮幸，且讓他的籃球生涯獲益良多，今他抵台出席活動分享一起奮戰的過程，也希望能將曼巴精神傳承下去。

來自斯洛維尼亞的39歲射手武賈賽奇，曾在湖人待過7個賽季，是紫金軍團在2010年完成2連霸的成員之一，今天他抵台參加DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」，分享追夢歷程及NBA經驗和退休生活。

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武賈賽奇表示，Kobe就像他的大哥，即使是練習時都有互有拐子，但這並不影響他們的情誼，而他也提到，Kobe的領導能力很出色，也總是陪在隊友身邊，從他身上學到很多。

能跟著湖人完成連霸，武賈賽奇也承認確實是一件很幸運的事情，因為自己籃球生涯最想完成的3件事就是幫湖人打球、奪冠以及跟Kobe並肩作戰，很開心都能如願以償，而他提到，要奪冠本身就不是容易的事，能夠連霸又是難上加難，「最重要的還是團隊核心保持穩定，且每個人都得保持穩定，畢竟能贏一次冠軍可能得需要運氣，但連霸就是王者風範。」

前湖人射手武賈賽奇抵台，今出席DWS「湖人傳奇台灣行跨界公益歡迎會」。（記者吳孟儒攝）

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