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亞運排球》台灣女排融入男子打法拚獎牌 戴資穎一番話讓主帥陳裕安很有感

2023/07/13 14:01

台灣女排。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台灣女排在上屆雅加達亞運拿下第9名，放眼今年杭州亞運和亞錦賽，總教練陳裕安今在國訓媒體日時提到，今年球隊打法有所改變，將朝向男子排球的打法靠攏，目標至少打進前六名，並朝頒獎台邁進，期盼能寫下歷史。

陳裕安在上屆亞運帶領台灣男排拿下銅牌，今年則接掌女排兵符，他透露，原本協會安排他來執教男排，但他主動要求接下女排的兵符。不過，上屆女排亞運僅拿下第9名，這次成績要往上邁進，必須有所突破，陳裕安說：「目前國際女排的球風改變，打球速度、節奏感都往男排靠攏，我們也必須要有所改變，不改變只會停滯。」

陳裕安提到，不只是女排，他認為目前國際上很多女子運動的技戰術都往男子運動靠攏，台灣羽球一姐戴資穎的一番話讓他很有感，「小戴那時候在台北公開賽就說過，泰國女子單打選手打法和男子選手越來越接近，這也應證我們的方向必須改變。」他另外提到，排球強權巴西男女排的教練每隔一段時間都會互換，也證明男子和女子排球的技戰術確實可以融合應用。

台灣女排總教練陳裕安。（記者李惠洲攝）

對於先發、替補的安排，陳裕安表示，他的習慣不會把球員分為先發、替補，畢竟每個入選的球員都自己的特色，他希望每個球員上場都能把自己的特色發揮到最大化。

台灣女排曾在2006年杜哈亞運拿下最佳成績銅牌，陳裕安提到，這次目標基本上希望進到前6，假如分組有利的話，也有機會進入前4，他也鼓勵女將們要挑戰自我，朝頒獎台邁進改寫歷史。

台灣女排。（記者李惠洲攝）

台灣女排。（記者李惠洲攝）

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