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亞運排球》「排球甜心」廖苡任亞運初體驗 盼成為團隊定心丸

2023/07/13 15:09

「排球甜心」廖苡任。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台灣女排亞運代表隊經歷換血，多了不少新面孔加入，「排球甜心」廖苡任雖擁有不少國際賽經驗，卻是第一次參與亞運，其他包含舉球員林靖儀、攻擊手林書荷、洪詩涵等人也都將迎來亞運初體驗，目標朝頒獎台邁進。

26歲的廖苡任上屆雅加達亞運因膝蓋十字韌帶斷裂，無緣參戰，今年將迎來亞運初體驗，她說：「這是選手生涯中很重要的里程碑，心情相當興奮。」她也提到，近期剛打完亞洲女排挑戰盃，接下來還有亞錦賽，相信經過一連串賽事，屆時杭州亞運將是大家心態最穩定的時刻。

主帥陳裕安接掌兵符後，逐漸將男子排球打法融入系統當中，這對於舉球員而言是很大挑戰，廖苡任說：「後排進攻確實是國際趨勢，這對舉球員來說，是另一個腦的開發，但我認為都可以去學習、嘗試。」身為陣中年紀最長的舉球員，廖苡任希望在比賽中可以穩定輸出，成為隊上的定心丸，尤其今年代表隊中有多達9名成員都來自台北鯨華，她笑稱，鯨華的球員比較活潑，很常會搞笑、帶動氣氛。

今年不少年輕好手加入，陳裕安點名包含林靖儀、洪詩涵等人表現都很值得期待，他認為，林靖儀的舉球風格「比較不太一樣、更有速度感一些」，「詩涵是去挑戰盃撿到的一名選手，她剛進來時比較畏縮一些，但在挑戰盃從替補出發，慢慢打出自己的風格，讓我很驚豔。」

對於有機會迎來生涯首次亞運，林靖儀坦言，自己原本沒想那麼多，以為本來只有機會打世大運，能夠參加亞運令她相當期待，「但比起壓力，我認為現階段我應該要好好準備比賽。」

「排球甜心」廖苡任。（記者李惠洲攝）

「排球甜心」廖苡任。（記者李惠洲攝）

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