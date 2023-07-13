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亞運排球》「很開心跟姿雅再打一次亞運」賴湘程感性告白隊友 要一起拚獎牌

2023/07/13 15:29

賴湘程。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2018年雅加達亞運曾代表台灣出征的賴湘程，今年再度披上國家隊戰袍，對於能再度和師大時期的老隊友陳姿雅搭檔，她相當開心，也期盼能和隊友們站上凸台，創造歷史。

今年亞運女排代表隊由「三朝元老」陳姿雅擔任隊長，和台灣師大時期的老隊友張瓈文、賴湘程都是陣中的資深球員，必須肩負起帶領學妹的責任，陳姿雅說：「現在比較注重連結的部分，學妹較缺少比賽上的經驗，要怎麼讓學妹不怯場，發揮自己的優點，是我該努力的方向。」

目前台灣隊平均年齡較輕，陣中年紀最小的洪詩涵剛從高中畢業，陳姿雅透露，平常會主動找學妹吃飯，連結彼此關係，但她認為，新血加入反而會有不同優勢，「我們球員比較年輕，經驗上可能不及那些培訓很久的隊伍，但我們的優勢在於對方比較不熟悉我們的戰術跟習性，也希望打出不同火花。」

兩度入選亞運代表隊的賴湘程之前曾因傷一度轉任教練，這段期間的歷練，她認為，對於回到場上後幫助很大，「看待比賽的方式會不太一樣。」她也提到，很開心能和老隊友陳姿雅再拚一次亞運，把奪牌視為最大目標，「希望能翻轉女排過去的成績，就是想要奪牌，打了這麼多比賽，自己都還沒站上凸台過，滿希望有這樣的機會。」

陳姿雅。（記者李惠洲攝）

陳姿雅。（記者李惠洲攝）

賴湘程。（記者李惠洲攝）

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