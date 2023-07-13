日職》前遊騎兵「休息室毒瘤」二軍被打爆 還沒上一軍就遭釋出

凱拉未上一軍就被釋出。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟投手凱拉（Keone Kela）先前以推定年薪100萬美元加盟養樂多，但他在加盟後卻連一軍都還沒有登板，就在今天遭到球團給釋出。

現年30歲的凱拉原本在大聯盟是堪用的後援好手，不過曾在遊騎兵時期被爆出是「休息室毒瘤」，會有不良行為影響隊友。加盟海盜時期也曾與總教練發生爭執遭到禁賽，更有過在比賽中因為蓄意觸身球導致兩隊大亂鬥，最終遭聯盟禁賽10場的事件。凱拉最後一年在大聯盟效力教士隊時表現也不佳，12場出賽主投10.2局，被敲3轟，防禦率5.06。

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凱拉在去年被養樂多簽下，原本被養樂多寄望能成為麥高夫（Scott McGough）離隊後的終結者人選，想不到凱拉連日職二軍都無法宰制，出賽15場拿下0勝3敗3次救援成功，防禦率高達7.71，在一軍一球未投的情況下就被球隊釋出。

因應凱拉的釋出，養樂多也簽下今年曾對勇士投出3.1局5K好表現，但不久就被球隊DFA的前光芒25歲投手羅德里奎茲（Elvin Rodriguez）。根據日媒《Sponichi Annex》指出，羅德里奎茲的薪水約為35萬美元，背號37號，明天就會開始練習，並以月底登上一軍為目標。

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