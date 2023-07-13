晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》前遊騎兵「休息室毒瘤」二軍被打爆 還沒上一軍就遭釋出

2023/07/13 16:58

凱拉未上一軍就被釋出。（產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟投手凱拉（Keone Kela）先前以推定年薪100萬美元加盟養樂多，但他在加盟後卻連一軍都還沒有登板，就在今天遭到球團給釋出。

現年30歲的凱拉原本在大聯盟是堪用的後援好手，不過曾在遊騎兵時期被爆出是「休息室毒瘤」，會有不良行為影響隊友。加盟海盜時期也曾與總教練發生爭執遭到禁賽，更有過在比賽中因為蓄意觸身球導致兩隊大亂鬥，最終遭聯盟禁賽10場的事件。凱拉最後一年在大聯盟效力教士隊時表現也不佳，12場出賽主投10.2局，被敲3轟，防禦率5.06。

凱拉在去年被養樂多簽下，原本被養樂多寄望能成為麥高夫（Scott McGough）離隊後的終結者人選，想不到凱拉連日職二軍都無法宰制，出賽15場拿下0勝3敗3次救援成功，防禦率高達7.71，在一軍一球未投的情況下就被球隊釋出。

因應凱拉的釋出，養樂多也簽下今年曾對勇士投出3.1局5K好表現，但不久就被球隊DFA的前光芒25歲投手羅德里奎茲（Elvin Rodriguez）。根據日媒《Sponichi Annex》指出，羅德里奎茲的薪水約為35萬美元，背號37號，明天就會開始練習，並以月底登上一軍為目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。