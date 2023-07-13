韓職》前大聯盟冠軍游擊手又失業了 羅素因傷遭英雄隊釋出

羅素遭英雄隊釋出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕培證英雄隊今宣布釋出洋砲羅素（Addison Russell），隨後公布替代人選、28歲的前大聯盟外野手道森（Ronnie Dawson）。

曾是大聯盟明星游擊手、2016年隨芝加哥小熊隊打破「山羊魔咒」奪冠的羅素，在經歷家暴風波後表現一蹶不振，2020年首度到韓職加盟英雄，出賽65場、打擊率0.254。過去兩年則都在墨西哥聯盟打拚，今年再度重返英雄隊。

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第二度效力韓職，羅素減少了適應的時間、4月繳出打擊率0.342的不俗成績，不過上月16日比賽後手腕傳出傷勢、此後就沒有再出賽，英雄隊今天決定更換外援。29歲的羅素今年在英雄隊出賽59場，貢獻打擊率0.286、4轟、42分打點。

英雄隊隨後也宣布頂替羅素的人選，決定網羅28歲的前大聯盟外野手道森，他在2016年第二輪獲得休士頓太空人指名，2021年登上大聯盟，同年在規則五選秀獲得辛辛那提紅人青睞，不過2022年僅在大聯盟層級出賽1場，今年轉戰獨立聯盟大西洋聯盟。

總計道森在大聯盟生涯出賽4場，打擊率0.125、1安；今年在萊剋星頓傳奇隊出賽63場，打擊率0.278、12轟、攻擊指數0.853。

英雄隊新洋砲道森。（資料照，法新社）

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