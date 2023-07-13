MLB》明星賽收視創史上新低！ 比去年少50萬人次觀看

大谷翔平本次明星賽因為手指受傷未能上演投、打二刀流。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽正賽在昨天告終，國聯藉著洛磯隊捕手迪亞茲（Elias Diaz）的逆轉2分砲，以3：2終結對美聯的9連敗，不過這場在西雅圖舉辦的明星賽，卻寫下歷屆以來最低的收視紀錄。

根據《Sports Media Watch》指出，今年明星賽的收視率為3.9，有701萬人次收看，比去年新低的4.21、751萬人次還要減少7%。導致最近7年，就有5年（2016、2018、2019、2022、2023）刷新了收視新低的紀錄。

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不過《Yahoo Sports》記者貝爾（Jack Baer）指出，大聯盟的明星賽相較其他美國職業聯盟的明星賽來說，已經是最具實力也最多人收看的明星賽，以NFL的明星賽「Pro Bowl」為例， 因為「Pro Bowl」在超級盃開始前舉行，因此要參加超級盃的兩隊選手並不會參賽，導致會有星度稍嫌不足的情況。

除了NFL外，NBA與NHL在最近幾年因為參加全明星賽有受傷的風險，所以在場上的防守強度並不會太高，有些明星也會更想要獲得休息時間選擇不參賽，這也導致三個聯盟都得想辦法更改規則，來讓明星賽變得更好看。

但大聯盟與上述三個聯盟相比，明星賽的強度並不會低於一般例行賽太多，因為對一名投手而言，僅投1局並不會嚴重影響下半季的調整，而且通常大部分投手都會將其當作牛棚日，打者在場上也不會想要被輕易地三振出局，所以球迷還是能夠享受高強度的投打對決。

儘管大聯盟明星賽可以說是最棒的明星賽，但貝爾依舊表示，以目前不斷下滑的收視率來說，如果聯盟認為這樣的收視率是不可接受的話，那麼大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）或許可以嘗試看有什麼方法來讓明星賽變得更好看。

洛磯隊捕手迪亞茲敲出逆轉2分砲拿下MVP。（資料照，今日美國）

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