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UBA》阿拉薩當PLG狀元 台藝大找澳洲外籍生助陣

2023/07/13 17:15

台藝大新外籍生羅比。（輔仁盃提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著當家主力阿拉薩成為PLG新竹攻城獅狀元郎後，台灣藝大也為新賽季做好準備，找來澳洲籍的外籍生羅比（Phoenix Robey），而他今在輔仁盃南向國際籃球邀請賽攻下26分，率隊以82：71力退醒吾科大，拿下2連勝。

身高200公分的阿拉薩，上季蟬聯UBA得分王、籃板王，季後他投入職籃選秀，成為PLG史上首位外籍生狀元，而台藝大為了在UBA一級戰場佔有一席之地，力求成功保級，找來來自澳洲的195公分前鋒羅比，本週的輔仁盃正好能開箱他的表現。

至於輔大季後也面臨衝擊，外籍生米哈洛回到塞爾維亞休養1年，有5位大四生畢業，其中長人喬楚瑜與王翊帆在今年PLG選秀會分別被桃園領航猿與新竹攻城獅挑中，而這次他們在輔仁盃還少了主力江均，而是以剛升上大二的菜鳥為主戰陣容，也期盼以賽代訓增加經驗值，今天替補的陳晉垣砍進全隊最高的15分，先發的張傑程也有11分，輔大以92：82力退台科大。國體大則以50：59不敵菲律賓東方大學。

輔仁盃新南向國際籃球邀請賽明續在輔大中美堂進行第3天賽事，比賽在上午11點開始，依序為國體大對台科大，台藝大出戰輔⼤，醒吾科大對東方大學。

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