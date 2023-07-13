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NBA》夏聯第二戰就主宰賽場 溫班亞瑪談歐洲與NBA的關鍵差距

2023/07/13 21:23

溫班亞瑪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在打完兩場夏季聯賽後便關機休息，近日他也在受訪時，暢談自己對於歐洲籃壇與NBA的看法。

溫班亞瑪在第一場比賽拿下9分、8籃板、5阻攻，不過13投2中，命中率僅15.4%，第二場他就展現宰制身手，14投9中拿下下27分、12籃板、3阻攻、1抄截的全能表現，球團也照計畫將他關機，讓他在打完整季的法國聯賽後，能有充足的休息時間迎戰NBA正賽。

溫班亞瑪在打完夏季聯賽後被問到了NBA與法國的差距，他說道：「首先，NBA球場上的空間更寬闊。速度很快，但肢體碰撞比較少。」、「我常常被犯規，但沒有那麼多。沒有什麼可比性。這裡球員都在飛，而歐洲球員比較常進行地面戰，有比較多的推擠。」

溫班亞瑪指出，他並不把這項調整視為壞事，他現在正與「世界上最好」的運動員打球，而且他比較喜歡NBA的打法。

溫班亞瑪在夏季聯賽第二場就展現不凡身手。（法新社）

談到夏季聯盟首戰與第二戰的差別，溫班亞瑪坦言只是讓自己能夠感到更舒適，不只是身體，還有在場上的感覺，並表示自己的表現在重返正軌。溫班亞瑪提到，自己後續必須要跟Pop（馬刺總教練帕波維奇）說話：「我會準備好聽他要說些什麼，但我已經準備好為這支球隊做出犧牲，貢獻100%的自己。」

抵達美國後就受到大量的鎂光燈，甚至還發生過與歌手布蘭妮（Britney Spears）的巴掌事件，溫班亞瑪坦言自己想要花更多時間在球場上：「上個月，我認為籃球大概只佔了我行程中的50%。我沒辦法忍受這件事。我知道這對我的人生來說是個特別的時刻，但我很高興那結束了。我只想要投籃，訓練然後重訓。」

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