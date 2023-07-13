體壇奧斯卡》大谷翔平3連霸年度最佳MLB球員！ 成史上第二人

大谷翔平3連霸ESPY最佳MLB球員獎項。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎（ESPY）」今天登場，天使二刀流球星大谷翔平獲得年度最佳MLB球員獎項，達成該獎項的三連霸，成為自大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）後的史上第二人。

今年入選ESPY年度最佳MLB球員的人有去年美、國聯MVP，洋基隊的賈吉（Aaron Judge）、聖路易紅雀隊的高德史密特（Paul Goldschmidt），還有大都會隊的韋蘭德（Justin Verlander），以及天使二刀流球星大谷翔平，最終由大谷翔平脫穎而出獲獎。

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年度最佳男運動員獎項由美式足球酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）獲得，他擊敗了大聯盟洋基隊的賈吉、阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）以及NBA金塊隊的約基奇（Nikola Jokic）獲得。去年這座獎項是由大谷翔平拿下，但他今年並沒有入圍。

酋長明星四分衛馬霍姆斯成為年度最佳男運動員。（美聯社）

入圍年度最佳男運動員的球員除了賈吉外，皆獲得了所屬運動的最佳球員獎項，馬霍姆斯拿下最佳NFL球員，約基奇拿下最佳NBA球員，梅西拿下最佳足球員，同時梅西在世界盃足球賽決賽的表現，也讓他獲得冠軍賽最佳表現的獎項。

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