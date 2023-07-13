中職》日投特色有限再落選 外籍條款第1人近年恐難產

大瀧幸治。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本籍雙投大瀧幸治和髙塩將樹二度選秀落榜，前年催生的「外籍選秀條款」仍難產第1人，且於業餘也尚未浮現新候選，短期內可能沒人能跨過這道障礙。

中職在2021年底領隊會議修改規章，只要在台就讀國、高中累計超過3年，或讀大學連續超過4年，或在台居住逾5年且效力業餘成棒逾3年，即可參加選秀並視為本土球員，由於永田颯太郎被看好成為第1人，該條款又被稱作「永田條款」，未料永田被樂天金鷲隊在日職育成選秀會中攔截。

請繼續往下閱讀...

雙雙效力全越運動成棒隊的25歲右投大瀧幸治和34歲右投髙塩將樹，二度參加選秀依舊落選。關於業餘最長壽洋將髙塩，選前就有球探認為，除非台鋼評估上一軍缺人中繼吃局數而選，不然歲數又老1歲不太可能會有人指名。

至於較年輕的大瀧幸治，球探認為速度和技術相較去年有成長，但各項能力較一般，沒有特別看到讓人指名的理由。

永田颯太郎去年被日職樂天指名後，前年為他設立的外籍生新制仍盼不到第1人，基層尚未浮現新候選，未來就算出現了，球探認為可能也只是中間等級，畢竟若是前段等級，日職也會想網羅。

永田颯太郎仍在日職二軍力拚支配下，本季出賽28場，打擊率2成32，他在台體大的好友林莛淯昨也在選秀獲得富邦悍將第8指名，今年選秀中只有他跟林佳緯和邱鑫是上榜的外野手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法