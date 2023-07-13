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田徑亞錦賽》沒問題！楊俊瀚10秒25分組1晉級明天準決賽

2023/07/13 18:37

楊俊瀚。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今日在2023年亞洲田徑錦標賽男子100公尺預賽，以10秒25晉級明日登場的準決賽。

楊俊瀚昨已率先在男子400公尺接力賽登場，他透露，經過接力賽的兩趟，自己的狀況有越來越好。

楊俊瀚在2017年亞錦賽拿下100公尺銅牌，不過上屆100、200公尺都無緣站上頒獎台。楊俊瀚生涯最佳是10秒11，本季最佳則是10秒17，而他今天預賽在最後一組登場，以10秒25率先衝線，他對這樣的成績感到滿意。

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚。（田協提供）

另外，國立體大的林祐賢在今年全大運於男子100公尺締造二連霸，其中去年更是跑出台灣史上第三快的10秒26，也取得杭州亞運門票，生涯首次進軍亞錦賽的林祐賢預賽跑出10秒44，以分組第二晉級明日的準決賽。

日本快腿柳田大輝則飆出平生涯最佳的10秒10，日本的坂井隆一郎以10秒18，和楊俊瀚年齡相同的沙烏地阿拉伯選手阿布杜拉罕（Abdullah Abkar Mohammed）10秒18，亞錦賽大會紀錄保持人卡達的奧古諾德（Femi Ogunode）10秒19。

林祐賢。（田協提供）

林祐賢。（田協提供）

林祐賢。（田協提供）

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