日職》得點圈之鬼發威！ 吳念庭先發敲雙安助隊橫掃軟銀（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒西武獅對軟銀的比賽，台灣好手吳念庭今天擔任先發6棒三壘手，繳出3打數2安打1分打點的優質表現，8局也貢獻關鍵短打推進跑者，該局球隊也打下超前分，終場西武以4：2擊敗軟銀，順利在4天3戰橫掃對手。

吳念庭首打席就敲出游擊方向穿越安打上壘，第二打席在一、二壘有人0出局的情況下，被教練要求短打，但他點出投手滾地球上壘，二壘往三壘跑的跑者出局，未能順利推進壘包。第三個打席，首棒麥金農（David MacKinnon）率先敲出二壘安打，此次教練沒有再讓吳念庭犧牲觸擊，他也順利擊出中間方向穿越安打，幫助球隊打下第一分。

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兩隊先發投手，西武獅隊的平良海馬與軟銀的大関友久前4局都沒讓對手越雷池一步，率先突破僵局的是軟銀，第五局2出局後，中村晃與牧原大成相繼敲安，西武隨後竟故意四壞保送近藤健介來對決柳田悠岐，想不到戰術失敗，柳田第一球就敲出帶有2分打點的安打，讓軟銀取得2：0領先。

大関友久直到6局才因為被麥金農與吳念庭的串聯安打失分，7局軟銀派出甲斐野央登板接替大関友久，甲斐野央在首打席就被金子侑司敲出三壘安打，回穩三振掉外崎修汰後遭源田壮亮敲出適時安打，兩隊因此戰成2：2平手。

8局軟銀派出津森宥紀登板，一開始他就對中村剛也投出觸身球保送，下棒的麥金農敲出安打形成一、二壘有跑者的局面，然而這次總教練再度要求吳念庭進行犧牲觸擊，此次吳念庭戰術執行成功幫助球隊攻戰上二、三壘。下棒的長谷川信哉敲出投手方向滾地球出局並打回超前分，西武此局以3：2超前。

軟銀反攻來得很快，8下西武派出平井克典登板，但一開始就對近藤健介投出四壞保送，軟銀旋即換上代跑周東佑京，周東也順利盜上二壘，接著平井克典再對柳田悠岐投出觸身球保送，下棒栗原陵矢犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，不過戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲出滾地球讓三壘往一壘跑的周東出局，接著上林誠知敲出游擊方向飛球，西武驚險守住軟銀8局的攻勢。

9上西武攻勢再起，金子侑司敲出二壘方向平飛安打，外崎修汰犧牲觸擊護送跑者上二壘，源田壮亮左外野方向二壘安打幫助球隊再得1分，不過源田壮亮在往三壘跑時遭到助殺出局，經重播輔助判決依舊沒有改判，西武取得4：2領先。9下守護神增田達至登板關門，他順利投出三上三下，幫助西武以4：2在三連戰橫掃軟銀。

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