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亞運體操》「鞍馬王子」李智凱拚連霸 兼顧訓練、家庭有一套

2023/07/13 19:36

李智凱。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「鞍馬王子」李智凱上屆雅加達亞運摘下鞍馬金牌，今年換個身分升級成為「奶爸」再戰亞運，他表示，目標當然是連霸，但他認為在團隊部分，若大家把最好狀態拿出來，也有機會衝擊頒獎台。

「亞洲貓王」唐嘉鴻今年因傷退出亞運代表隊，男子隊由李智凱領軍，搭配蕭佑然、黃彥章、林冠儀及葉政。李智凱今年第3度登上亞運舞台，他表示，鞍馬連霸當然是目標，但現階段先把自己狀態調整好，屆時能在比賽中把最好一面發揮出來，同時把握每次出賽機會。

李智凱今年多了父親的身分，必須兼顧訓練與家庭，他表示，身為選手時就是該把課表、訓練內容做好，而離開賽場回到家庭，就得把老婆和孩子照顧好，並笑稱「Happy Wife Happy Life」是他一直以來的宗旨。

李智凱今年下半年行程滿檔，除了亞運外還得先參與世大運，亞運後接著世錦賽，近期正緊鑼密鼓備戰中，他坦言，這樣的賽程確實是「艱鉅的任務」，「要怎麼執行，內容怎麼安排，都需要透過各單位去協調。」

不過，今年少了唐嘉鴻，總教練林育信坦言確實有些影響，必須要倚靠李智凱、蕭佑然以及黃彥章在鞍馬搶下高分來彌補他的空缺，但他也希望能夠突破過往隊史最佳第4名的成績。

李智凱。（記者李惠洲攝）

李智凱。（記者李惠洲攝）

李智凱。（記者李惠洲攝）

李智凱。（記者李惠洲攝）

總教練林育信。（記者李惠洲攝）

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