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亞運體操》黃彥章被譽為他的接班人 李智凱讚：也有可能超越我

2023/07/13 19:54

競技體操選手由左至右李智凱、黃彥章、林冠儀、葉政。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕19歲的黃彥章今年首度取得亞運國手資格，而他在場上表現亮眼，被總教練林育信稱讚是「李智凱的接班人」，對於這樣的封號，黃彥章表示，盡自己最大努力朝這方向邁進。

黃彥章為今年體操男子代表隊中年紀最小的成員，回憶起當初接觸體操的契機，他表示，是因為小時候愛玩、好奇心重，還會在部落的柏油路上翻滾，父母看到自己的運動細胞，才開啟體操路。

不過，黃彥章的體操路並非一路順遂，高中時一度因為肩膀傷勢暫停訓練，也曾想過要放棄，但同樣是排灣族的教練游朝偉給他鼓勵，讓他堅持下去，「教練是我最大後盾，有什麼事情都會向他請教，高中受傷這兩年都沒有出賽，心情漂浮不定，因為教練、學長給我的鼓勵支持才能重返體操場。」黃彥章把游朝偉視為榜樣，決定堅持下去，「學長一路走來也是傷痕累累，我這麼年輕就放棄說不過去。」

今年首度取得亞運國手資格，黃彥章表示，很珍惜獲得亞運機會，這次出去抱持著學習心態，這也是自己第一次國際大賽，希望把過去所學發揮出來。

總教練林育信相當看好黃彥章的發展，「彥章是目前能在這6項中和大哥抗衡的，雖然抗壓部分仍要磨練，但我看好他的未來性。」對於教練的肯定，黃彥章認為，盡自己最大努力朝這方向邁進，目前就是把訓練做到最好，不會因為教練說了這些而有影響。

對於林育信給黃彥章如此高評價，李智凱說：「彥章挺不錯的，以前訓練環境比較辛苦一點，但現在來到國家隊把訓練目標訂夠清楚，未來發展會更好。而且他現在只有19、20歲，能力比我當時還更好，所以未來他不只是可能跟上我，甚至超越我都有機會，接下來是學弟們的時代了。」

李智凱。（記者李惠洲攝）

競技體操選手由左至右李智凱、黃彥章、林冠儀、葉政。（記者李惠洲攝）

林育信。（記者李惠洲攝）

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