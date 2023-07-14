MLB》紅襪要當買家還是賣家？美媒分析交易籌碼點名張育成

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟交易大限8月1日剩下3個禮拜，各隊必須決定要當買家還是賣家，《The Athletic》昨探討紅襪季中操盤方向時，點名台灣好手張育成。

紅襪在明星賽前拿下5連勝，目前戰績48勝43敗仍在美聯東區墊底、落後龍頭光芒9場勝差，在外卡則排在第5名，距離擁有外卡資格的第3名有2場勝差。

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《The Athletic》紅襪隨隊記者詹寧斯（Chad Jennings）認為，紅襪目前的狀態處於可以當賣家亦能當買家的模糊地帶，他也因此分別就這兩種操盤方向進行分析。

若紅襪想要衝擊季後賽、當買家的話，詹寧斯點出三個最需要補強的部分，依序是先發投手、中線內野手以及牛棚；其中在中線內野，他點名能網羅的對象包括白襪安德森（Tim Anderson）、紅雀德容（Paul DeJong）、皇家羅培茲（Nicky Lopez）以及金鶯馬提歐（Jorge Mateo）。

另一方面，如果紅襪想要再度放眼未來、選擇當賣家，詹寧斯坦言，紅襪比起去年、今年陣中能當籌碼的球員又更少，細數多位先發主力後，他甚至點名我國好手張育成，「如果選擇當賣家的話，紅襪顯然可以將角色球員如張育成或麥蓋爾（Reese McGuire）交易出去，但這些操作不會對戰力造成太大的影響。」

詹寧斯指出，紅襪或許也可以像去年一樣、選擇同時當賣家與買家，但要如何取得平衡就是難題，而豆城軍交易大限前到底會有哪些動作，接下來兩個禮拜的表現將是一大關鍵。

台灣好手張育成經歷鉤狀骨骨折傷勢後於本月重返戰線，回歸後出賽三場，7打數1安打；本季總共在紅襪出賽20場，打擊率0.137、3轟、10打點。

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