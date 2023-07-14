晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》紅襪要當買家還是賣家？美媒分析交易籌碼點名張育成

2023/07/14 06:38

張育成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟交易大限8月1日剩下3個禮拜，各隊必須決定要當買家還是賣家，《The Athletic》昨探討紅襪季中操盤方向時，點名台灣好手張育成。

紅襪在明星賽前拿下5連勝，目前戰績48勝43敗仍在美聯東區墊底、落後龍頭光芒9場勝差，在外卡則排在第5名，距離擁有外卡資格的第3名有2場勝差。

《The Athletic》紅襪隨隊記者詹寧斯（Chad Jennings）認為，紅襪目前的狀態處於可以當賣家亦能當買家的模糊地帶，他也因此分別就這兩種操盤方向進行分析。

若紅襪想要衝擊季後賽、當買家的話，詹寧斯點出三個最需要補強的部分，依序是先發投手、中線內野手以及牛棚；其中在中線內野，他點名能網羅的對象包括白襪安德森（Tim Anderson）、紅雀德容（Paul DeJong）、皇家羅培茲（Nicky Lopez）以及金鶯馬提歐（Jorge Mateo）。

另一方面，如果紅襪想要再度放眼未來、選擇當賣家，詹寧斯坦言，紅襪比起去年、今年陣中能當籌碼的球員又更少，細數多位先發主力後，他甚至點名我國好手張育成，「如果選擇當賣家的話，紅襪顯然可以將角色球員如張育成或麥蓋爾（Reese McGuire）交易出去，但這些操作不會對戰力造成太大的影響。」

詹寧斯指出，紅襪或許也可以像去年一樣、選擇同時當賣家與買家，但要如何取得平衡就是難題，而豆城軍交易大限前到底會有哪些動作，接下來兩個禮拜的表現將是一大關鍵。

台灣好手張育成經歷鉤狀骨骨折傷勢後於本月重返戰線，回歸後出賽三場，7打數1安打；本季總共在紅襪出賽20場，打擊率0.137、3轟、10打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。