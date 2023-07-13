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田徑亞錦賽》鏈球一姊余雅倩大失常排第4 直接淚灑現場

2023/07/13 20:20

余雅倩失常排名第4淚灑現場。（記者林岳甫攝）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕台灣鏈球一姊余雅倩今天在2023年亞洲田徑錦標賽女子鏈球決賽，雖然一度暫居第3，可惜過於想追求表現反而亂了自己的步調，以61公尺19排名第4，無緣站上頒獎台，賽後更是淚灑現場，令人不捨。

余雅倩本季最佳是4月在美國擲出的67公尺32，同時也是全國紀錄，只是生涯第一次參與亞錦賽，卻因太想追求成績，反而嚴重失常，甚至在前兩次試擲還都失敗，直到第3次才以60公尺54保住後三擲的機會，更一度躍居第3。

余雅倩。（田協提供）

余雅倩。（田協提供）

但日本對手很快就搶回第3名位置，而余雅倩第4次雖然擲出這場個人最佳61公尺19，但後面兩次機會都未能發揮，最後一次更是直接失敗，最終就以第4名作收。日本19歲新星村上來花以64公尺17摘銅，銀牌是美日混血的麥可阿瑟66公尺56，中國趙杰則以69公尺39摘金。

對自己的表現極度失望的余雅倩，賽後走到採訪區就泣不成聲，她坦言，自己的心理素質不夠好，對這次表現真的很失望，但會把這次經驗記住，在9月杭州亞運捲土重來。

余雅倩失常排名第4淚灑現場。（記者林岳甫攝）

余雅倩失常排名第4淚灑現場。（記者林岳甫攝）

余雅倩失常排名第4淚灑現場。（記者林岳甫攝）

女子100公尺跨欄，國立體大的張博雅以13秒68排名第7；女子跳高李晴晴以1公尺80名列第6，「最強國中生」林沛萱則以1公尺75排11名，而今日4位女將余雅倩、張博雅、李晴晴、林沛萱，其實都是亞錦賽初體驗，接下來得設法強化心理素質，避免在大場面再度出現怯場的問題。

林沛萱（左1）。（田協提供）

林沛萱。（田協提供）

李晴晴。（田協提供）

李晴晴。（田協提供）

張博雅。（田協提供）

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