世大運》桃園市33位選手參賽 張善政慰勉選手為國、為市爭光

世界大學運動會28日登場在即，桃園市長張善政（後右6）等人慰勉選手為國、為桃園爭光。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕第31屆世界大學運動會原訂2021年8月18日至29日舉辦，因武漢肺炎疫情因素兩度宣布延期，將於這個月28日至8月8日於中國成都舉行，桃園市共有33位選手參加世大運，桃園市長張善政今（13日）傍晚前往龍潭國小，慰勞嘉勉即將出賽的桃園選手們，期許桃園選手為國爭光、為桃園爭光，展現令人驕傲的表現，也希望市民共同集氣，為桃園選手加油。

張善政說，桃園是體育大城，今年我國參加第31屆成都世界大學運動會共計212位，其中桃園市有33位選手將參加世大運，占代表隊人數約6分之1，龍潭國小長期提供場地作為桃園市韻律體操選手培訓基地，成為韻律體操人才培養的搖籃，包含世大運韻律體操代表隊等選手，展現良好的默契，且身段柔軟靈活；同時，桃園射箭及划船選手等多位選手歷經長時間的努力，市府也寄予無限期待。

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體育局長許彥輝說明，桃園市共有33位選手參加世大運，包括競技體操李智凱、曾為聖；韻律體操詹庭甄、蔡瑞珊、賴新雅、羅郁晴、彭凡晞；划船徐意軒；田徑傅兆玄、彭名揚；射箭張正韋、彭家楙、李彩綺、許嬿樺、羅苡瑄；射擊吳承倫、宋諭婷、林柔羽；跆拳道陳家樂、邱義睿、林禹翰、黃奕承、蘇柏亞、林婕妤；桌球簡彤娟；羽球宋碩芸、董秋彤；籃球林俊吉、張鎮衙、廖瑋晴；排球林謙、李尼希米、林錦龍等，選手均經驗豐富，實力堅強。

許彥輝提到，市府持續推動各項選手培訓計畫，完善四級銜接體系，並感謝許多教練長期培育運動選手，以及桃園市各大專院校院及體育總會各單項委員會對於選手培訓工作的支持與努力，期勉本市參加世大運的選手們，在比賽中能堅持到底、獲得佳績。

市府將延續辦理「菁英運動選手培訓計畫」、「重點運動種類資源充實計畫」、「全國運動會奪金項目培訓計畫」、「績優運動選手培訓補助金」、「優秀運動教練聘用計畫」、「優秀運動選手醫療服務計畫」等6大培訓計畫，並辦理「競技運動科學輔助暨防護支援計畫」，及推動「績優運動選手就業輔導實施要點」，提供選手運動科學及防護資源，並協助其就業，全方面照顧選手，期待培育更多優秀選手代表我國參加國際賽會。

世界大學運動會28日登場在即，桃園市長張善政（左4）慰勉選手為國、為桃園爭光。（記者李容萍攝）

世界大學運動會28日登場在即，桃園市長張善政（左）慰勉選手為國、為桃園爭光。（記者李容萍攝）

世界大學運動會28日登場在即，桃園市長張善政（右2）慰勉選手為國、為桃園爭光。（記者李容萍攝）

世大運韻律體操選手在龍潭國小集訓情形。 （桃市府提供）

世大運韻律體操選手在龍潭國小集訓情形。 （桃市府提供）

世大運韻律體操選手在龍潭國小集訓情形。 （桃市府提供）（記者李容萍攝）

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