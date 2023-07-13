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溫網》猛！非種子捷克黑馬生涯首闖女單決賽 寫下賽史紀錄

2023/07/13 22:30

世界排名42的捷克女將萬卓索娃，成為公開化年代以來，溫網賽史首位進軍女單決賽的非種子球員。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名42的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）堪稱今年溫布頓網球錦標賽最強黑馬，她在4強以2個6：3淘汰烏克蘭好手斯維托麗娜（Elina Svitolina），成為公開化年代以來，賽史首位進軍女單決賽的非種子球員。

24歲的萬卓索娃曾在2019年法網打進決賽，2021年東京奧運進入壓軸舞台，只是最後都與冠軍失之交臂，今年她在溫網一路過關斬將，成為最強種子殺手，次輪力退俄羅斯12種子庫德曼托娃（Veronika Kudermetova），8強更爆冷擊敗美國第4種子佩古拉（Jessica Pegula）。

今天碰上實力不容小覷的「媽媽選手」斯維托麗娜，萬卓索娃表現強勢，全場轟出6記ACE球，掃出22記致勝球，整場比賽破了對手6個發球局，只花75分鐘就脫穎而出，搶下生涯首張溫網決賽門票。

開心不已的萬卓索娃賽後也藏不住笑容，她賽後直呼不敢相信能一路打到決賽，此外，她也提到，自己去年因傷有長達6個月沒打球，很難相信現在能有這樣的成績，「對於能在這裡健康的打球，我充滿感激，畢竟我去年只能在一旁看著好朋友比賽。」

萬卓索娃決賽對手將是突尼西亞第6種子賈珀（Ons Jabeur）和白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）4強戰的贏家。

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