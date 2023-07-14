MLB》太空人球星向大谷釋出善意 當地記者狠打槍：電玩般幻想

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽期間幾乎所有球星都在向天使隊的大谷翔平釋出善意，希望能夠招募他來球隊，太空人少年強打塔克（Kyle Tucker）近期也伸出橄欖枝，不過卻遭當地記者狠狠打槍。

塔克近日向《洛杉磯時報》記者提出在太空人打球的優點：「休士頓是個真的很好的地方。我愛在這裡打球。」、「我們在室內比賽。有很棒的食物。沒有所得稅。我們是支很棒的球隊。這應該無需多言。」

請繼續往下閱讀...

不過太空人記者Michael Shapiro在《chron》撰文提到，儘管塔克說的事情很有吸引力，但卻沒辦法吸引大谷翔平來休士頓，其中有幾個理由，那就是太空人不太喜歡在自由市場砸9位數的合約，而且就算太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）願意打開他的錢包，依舊很難與大市場球隊競爭。「讓大谷翔平穿上太空人球衣的想法更像是電玩遊戲般的幻想，而非任何可能的現實。」

塔克。（資料照，歐新社）

但Michael Shapiro也表示，他認為太空人球迷不用太傷心，因為這支衛冕軍也有大聯盟前段的球星，塔克就是其中之一，他也建議要花在大谷身上的錢應該要用來留下休士頓目前的球星，像是艾圖維（Jose Altuve）與柏格曼（Alex Bragman），兩人預計都會在2024年成為自由球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法