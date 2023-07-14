晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

亞運體操》丁華恬、賴品儒瞄準平衡木獎牌 台灣最強體操女團盼突破上屆成績

2023/07/14 06:41

賴品儒和丁華恬。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台灣體操女子代表隊今年在亞錦賽奪下隊史首面銅牌，接下來即將前進杭州亞運，總教練蔡恆政表示，希望能突破上屆第5名，另外「體操精靈」丁華恬、賴品儒在平衡木都有機會闖進決賽，甚至奪牌。

台灣女子體操團隊在上屆雅加達亞運拿下第5名，這次代表隊選手包含賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬以及張孖淩，被看好有機會再創佳績。蔡恆政分析，個人項目方面，丁華恬、賴品儒可望在平衡木闖進決賽，也有奪牌機會，跳馬部分，吳幸芬也可能進決賽，但獎牌則要看臨場發揮。

至於團隊方面，蔡恆政目標要打破上屆的第5名，並朝奪牌邁進，「這次亞運選拔創歷屆選拔分數最佳，台灣過去最多只有149分，這次如果可以到150分會是很棒的分數。」

20歲的丁華恬在前年已登上東京奧運舞台，今年迎來生涯首次亞運，她表示，對她而言，奧運是夢幻，但亞運是有機會，所以更要把握，不過，不管是什麼比賽都要全力以赴。

今年丁華恬行程滿檔，不只參與亞運，還有世大運以及世錦賽，該如何調整狀態，她說：「因為賽程比較密集，所以必須讓動作更熟練，這樣在轉換場地時能夠更快適應。」面對比賽龐大的壓力，丁華恬透露，國訓中心為選手們安排了芳療以及睡眠課程，幫助大家調適心情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。