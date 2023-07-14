亞運體操》丁華恬、賴品儒瞄準平衡木獎牌 台灣最強體操女團盼突破上屆成績

賴品儒和丁華恬。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕台灣體操女子代表隊今年在亞錦賽奪下隊史首面銅牌，接下來即將前進杭州亞運，總教練蔡恆政表示，希望能突破上屆第5名，另外「體操精靈」丁華恬、賴品儒在平衡木都有機會闖進決賽，甚至奪牌。

台灣女子體操團隊在上屆雅加達亞運拿下第5名，這次代表隊選手包含賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬以及張孖淩，被看好有機會再創佳績。蔡恆政分析，個人項目方面，丁華恬、賴品儒可望在平衡木闖進決賽，也有奪牌機會，跳馬部分，吳幸芬也可能進決賽，但獎牌則要看臨場發揮。

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至於團隊方面，蔡恆政目標要打破上屆的第5名，並朝奪牌邁進，「這次亞運選拔創歷屆選拔分數最佳，台灣過去最多只有149分，這次如果可以到150分會是很棒的分數。」

20歲的丁華恬在前年已登上東京奧運舞台，今年迎來生涯首次亞運，她表示，對她而言，奧運是夢幻，但亞運是有機會，所以更要把握，不過，不管是什麼比賽都要全力以赴。

今年丁華恬行程滿檔，不只參與亞運，還有世大運以及世錦賽，該如何調整狀態，她說：「因為賽程比較密集，所以必須讓動作更熟練，這樣在轉換場地時能夠更快適應。」面對比賽龐大的壓力，丁華恬透露，國訓中心為選手們安排了芳療以及睡眠課程，幫助大家調適心情。

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